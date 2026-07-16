Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçının hakemi açıklandı

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Fenerbahçe , UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu kapsamında Gornik Zabrze ile 21 Temmuz Salı günü Kadıköy'de karşılaşacak.

, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu kapsamında ile 21 Temmuz Salı günü Kadıköy'de karşılaşacak. Maçın hakemi Manfredas Lukjancukas olup, yardımcılıklarını Mangirdas Mirauskas ve Aleksandras Stepanovas yapacak; dördüncü hakem ise Vilius Paulauskas olacaktır.

olup, yardımcılıklarını ve yapacak; dördüncü hakem ise olacaktır. Karşılaşmanın rövanşı, 28 Temmuz 2026 tarihinde Polonya'da gerçekleştirilecektir.

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu kapsamında ilk karşılaşmasında evinde Polonya temsilcisi Gornik Zabrze’yi ağırlayacak.

FENERBAHÇE-GORNIK ZABRZE MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

21 Temmuz Salı günü oynanacak karşılaşma, karşılaşmanın hakemi belli oldu.

Bu kapsamda Kadıköy’de oynanacak karşılaşmanın hakemi Litvanya Futbol Federasyonu’ndan Manfredas Lukjancukas oldu.

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UEFA’dan konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, Lukjančukas’ın yardımcılıklarını Litvanyalı Mangirdas Mirauskas ile Aleksandras Stepanovas yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise yine Litvanyayı Vilius Paulauskas olacak.

FENERBAHÇE-GORNIK ZABRZE MAÇININ RÖVANŞI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze’yi evinde ağırlamasının ardından karşılaşmanın rövanşı ise bir hafta sonra oynanacak.

Bu kapsamda Gornik Zabrze-Fenerbahçe karşılaşması 28 Temmuz 2026 tarihinde Polonya’da oynanacak.