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Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçının hakemi açıklandı

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze ile karşılaşacak. Bu kapsamda karşılaşmanın hakemi belli oldu.

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Eklenme 16.07.2026 - 15:24
Güncellenme 16.07.2026 - 15:30
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Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu kapsamında ilk karşılaşmasında evinde Polonya temsilcisi Gornik Zabrze’yi ağırlayacak. 

FENERBAHÇE-GORNIK ZABRZE MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

21 Temmuz Salı günü oynanacak karşılaşma, karşılaşmanın hakemi belli oldu.

Bu kapsamda Kadıköy’de oynanacak karşılaşmanın hakemi Litvanya Futbol Federasyonu’ndan Manfredas Lukjancukas oldu.

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UEFA’dan konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, Lukjančukas’ın yardımcılıklarını Litvanyalı Mangirdas Mirauskas ile Aleksandras Stepanovas yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise yine Litvanyayı Vilius Paulauskas olacak.

FENERBAHÇE-GORNIK ZABRZE MAÇININ RÖVANŞI NE ZAMAN? 

Fenerbahçe, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze’yi evinde ağırlamasının ardından karşılaşmanın rövanşı ise bir hafta sonra oynanacak.  

Bu kapsamda Gornik Zabrze-Fenerbahçe karşılaşması 28 Temmuz 2026 tarihinde Polonya’da oynanacak. 

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