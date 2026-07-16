Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alacak

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Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1874 sözleşmeli personel alınacağını açıklarken, Bakan İbrahim Yumaklı ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada personel alımına yönelik detayları paylaştı.

Bakan Yumaklı, konuya ilişkin olarak yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Bakanlığımızın gücüne güç katacak 1874 personel alımı sürecini başlatıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında üretime ve üreticiye hizmet edecek yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlı olsun.”

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657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEK

Bakan Yumaklı, paylaşımında verdiği bilgide personel, bakanlığın taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddesi doğrultusunda istihdam edileceğini belirtti.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI HANGİ ALANLARDA ALIM YAPACAK?

Bakanlığın alım yapacağı unvanlar ise belli oldu. Buna göre; 645 veteriner hekim, 515 ziraat mühendisi, 239 destek personeli, 185 gıda mühendisi, 73 koruma ve güvenlik görevlisi, 60 büro personeli, 49 su ürünleri mühendisi, 45 harita alan mühendisi, 23 gemi adamı, 13 avukat, 9 laborant, 7 biyolog, 6 balıkçılık teknolojisi mühendisi ve 5 kimyager alınacak.