Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında flaş gelişme: 19 kişi tutuklandı

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin 25 Mart 2009 tarihinde yaşamını yitirdiği helikopter kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmada toplam 27 şüpheliye işlem yapıldı.

(BBP) Genel Başkanı ve beraberindeki heyetin 25 Mart 2009 tarihinde yaşamını yitirdiği helikopter kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmada toplam 27 şüpheliye işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 8'ine adli kontrol kararı verildi.

Soruşturmanın detayları ve gelişmeleri hakkında ek bilgiler paylaşılacağı belirtildi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin 25 Mart 2009 tarihinde yaşamını yitirdiği helikopter kazasına yönelik gerçekleştirilen soruşturmada gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklanırken, 8 şüpheliye yönelik adli kontrol kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki kişilerin yer aldığı helikopterin düşmesi sonucu hayatlarını kaybetmeleriyle yönelik gerçekleştirilen yürütülen soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 19’u tutuklandı.

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29 ŞÜPHELİYE YÖNELİK GÖZALTI KARARI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ faaliyetleri çerçevesinde Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin olduğu helikopterin kaza kırıma uğramasına olayına yönelik tasarlayarak kasten öldürme suçunu, ortaklık ettikleri belirlenen 29 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi.

10 İLDE 30 ADRESE OPERASYON

Ankara merkezli 10 şehirde 30 adrese ilişkin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı emniyetteki işlemlerden sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

19 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakimlik şüphelilerden 19’unun tutuklanmasına, 8’inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Başsavcılık konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titiz bir şekilde devam ettiğini duyurdu.