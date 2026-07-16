Fenerbahçe Beko, ABD’li basketbolcu Marcus Bingham Jr.’ı transfer etti

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Shane Larkin, Will Clyburn, Braxton Key gibi önemli isimlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe Beko, tüm kulvarlarda şampiyonluk hedeflediği yeni sezon öncesinde önemli bir transfer daha yaptı. Sarı-lacivertli takım, Rusya temsilcisi Unics Kazan’da forma giyen 26 yaşındaki Amerikan pivot Marcus Bingham Jr. ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe’den önemli bir transfer daha

Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Fenerbahçe, Marcus Bingham Jr.’ın 2026-27 sezonundan itibaren takımın başarısı için mücadele edeceğini açıkladı.

Marcus Bingham Jr. kimdir?

Fenerbahçe Beko’nun yeni transferi Marcus Bingham Jr., 14 Temmuz 2000 tarihinde ABD’nin Michigan eyaletinde doğdu. Kariyerine Michigan State Üniversitesi (Spartans) forması giyerek başlayan Bingham Jr., Avrupa’ya ilk adımını ise Hapoel Haifa ve Hapoel Holon formalarını giyerek adım attı. Sonrasında Hapoel Tel Aviv’e transfer olan ve burada 2025 EuroCup zaferi yaşayan ABD’li pivot, 2025-2026 sezonunda Rusya VTB Ligi Unics Kazan forması giydi.

Unics Kazan’da geçen sezon 15.6 sayı ile 7.1 ribaund ortalaması yakalayan 26 yaşındaki basketbolcu, gelecek iki sezon boyunca Fenerbahçe Beko formasını giyecek.