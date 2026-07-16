HaberX
Anasayfa/Spor/Fenerbahçe Beko, ABD’li basketbolcu Marcus Bingham Jr.’ı transfer etti

Fenerbahçe Beko, ABD’li basketbolcu Marcus Bingham Jr.’ı transfer etti

Yeni sezona yeni bir kadroyla çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe Beko, ABD’li pivot Marcus Bingham Jr. ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Oluşturan
Eklenme 16.07.2026 - 14:11
Güncellenme 16.07.2026 - 14:58
Haberi PAYLAŞ

Shane Larkin, Will Clyburn, Braxton Key gibi önemli isimlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe Beko, tüm kulvarlarda şampiyonluk hedeflediği yeni sezon öncesinde önemli bir transfer daha yaptı. Sarı-lacivertli takım, Rusya temsilcisi Unics Kazan’da forma giyen 26 yaşındaki Amerikan pivot Marcus Bingham Jr. ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe’den önemli bir transfer daha

Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Fenerbahçe, Marcus Bingham Jr.’ın 2026-27 sezonundan itibaren takımın başarısı için mücadele edeceğini açıkladı.

Marcus Bingham Jr. kimdir?

Fenerbahçe Beko’nun yeni transferi Marcus Bingham Jr., 14 Temmuz 2000 tarihinde ABD’nin Michigan eyaletinde doğdu. Kariyerine Michigan State Üniversitesi (Spartans) forması giyerek başlayan Bingham Jr., Avrupa’ya ilk adımını ise Hapoel Haifa ve Hapoel Holon formalarını giyerek adım attı. Sonrasında Hapoel Tel Aviv’e transfer olan ve burada 2025 EuroCup zaferi yaşayan ABD’li pivot, 2025-2026 sezonunda Rusya VTB Ligi Unics Kazan forması giydi.

Unics Kazan’da geçen sezon 15.6 sayı ile 7.1 ribaund ortalaması yakalayan 26 yaşındaki basketbolcu, gelecek iki sezon boyunca Fenerbahçe Beko formasını giyecek.

İlginizi Çekebilir

Spor

Galatasaray’ın yeni yıldız adayı Arda Tagay kimdir, nereli ve kaç yaşında?

18 dakika önce
Spor

Trabzonsporlu Oulai kaçırıldı mı, durumu iyi mi?

3 saat önce
Spor

Beşiktaş, Mohammed Salah için harekete geçti: Masadaki rakam ortaya çıktı

6 saat önce
Spor

Amedspor’dan Icardi açıklaması

10 saat önce
Spor

Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: Futbol kulübü yöneticilerine yasa dışı bahis operasyonu

14 saat önce
Spor

Zeki Çelik, Roma’dan Juventus’a transfer oldu

1 gün önce