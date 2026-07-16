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Ahbap soruşturması kapsamında 6 kişiye daha tutuklama talebi: 5 kişi serbest kaldı

Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan altı kişi için tutuklama talep edilirken, beş kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Eklenme 16.07.2026 - 16:21
Güncellenme 16.07.2026 - 16:32
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneği’ne ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonla gözaltına alınan, aralarında Çiğdem Acar ve Ceyda Köse’nin de yer aldığı 11 şüpheliden 6’sı tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi.

TUTULAMA TALEP EDİLEN İSİMLER KİMLER?

Tutuklamaya sevk edilen isimlerin Berkant Acil, Arif Sevik, Berk Ulu, Erkin Köse, M.Sait Köse ve Mert Ulu olduğu öğrenildi.

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ŞÜPHELİLERiN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Diğer taraftan Ahbap Derneği’nin ve dosya doğrultusunda yer alan şüphelilerin mal varlıklarına suç ceza hakimliğinin kararıyla tedbiren el konuldu.

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