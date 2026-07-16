Zeki Çelik, Roma’dan Juventus’a transfer oldu

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İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen 29 yaşındaki milli futbolcu Zeki Çelik, başkent ekibiyle yeni sözleşme görüşmelerine devam ediyordu, ancak ülke basınında ciddi bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Zeki Çelik, Roma’nın ezeli rakiplerinden Juventus’a transfer olmak üzere.

Zeki Çelik İtalya’yı karıştırdı

Yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılamayacak olan Juventus, kadrosunu sil baştan oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Torino ekibi, Roma ile yeni sözleşme görüşmelerine devam eden milli sağ bek Zeki Çelik için sürpriz bir girişimde bulundu. Torino ekibi, sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki futbolcuyla büyük ölçüde anlaşma sağladı.

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Fabrizio Romano anlaşmayı duyurdu

Ünlü İtalyan spor gazetecisi Fabrizio Romano, Zeki Çelik’in yıllık 3 milyon euro karşılığında Torino ekibiyle 3 yıllık anlaşmaya vardığını öne sürdü. Romano’nun haberinde, milli futbolcunun Torino’ya giderek sağlık kontrolünden geçeceği ve kendisini siyah-beyazlı ekibe bağlayacak sözleşmeye imza atacağı yer aldı.

Kenan Yıldız ile takım arkadaşı olacak

Bonservis ödenmeden kadroya katıldığı belirtilen Zeki Çelik’in, Juventus’ta forma giyen milli yıldız Kenan Yıldız ile aynı takımda mücadele edeceği ifade edildi. Geride kalan sezonda Roma formasıyla 45 resmi karşılaşmada görev yapan tecrübeli sağ bek, 1 gol atarken 4 de asist üretti.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda da A Milli Takım kadrosunda yer alan deneyimli oyuncunun kariyerine Serie A’nın bir başka devinde devam edeceği kaydedildi.