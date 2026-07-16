HaberX
Anasayfa/Spor/Zeki Çelik, Roma’dan Juventus’a transfer oldu

Zeki Çelik, Roma’dan Juventus’a transfer oldu

İtalyan ekibi Roma’da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik’in Juventus ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Oluşturan
Eklenme 16.07.2026 - 22:37
Haberi PAYLAŞ

İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen 29 yaşındaki milli futbolcu Zeki Çelik, başkent ekibiyle yeni sözleşme görüşmelerine devam ediyordu, ancak ülke basınında ciddi bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Zeki Çelik, Roma’nın ezeli rakiplerinden Juventus’a transfer olmak üzere.

Zeki Çelik İtalya’yı karıştırdı

Yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılamayacak olan Juventus, kadrosunu sil baştan oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Torino ekibi, Roma ile yeni sözleşme görüşmelerine devam eden milli sağ bek Zeki Çelik için sürpriz bir girişimde bulundu. Torino ekibi, sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki futbolcuyla büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Haber Devam Ediyor
Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçının hakemi açıklandı
Spor
Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçının hakemi açıklandı
Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze ile karşılaşacak. Bu kapsamda karşılaşmanın hakemi belli oldu.
Beşiktaş Taraftarını Üzecek Haber: Ghezzal’ın Sakatlığını Açıkladı
Spor
Beşiktaş Taraftarını Üzecek Haber: Ghezzal’ın Sakatlığını Açıkladı
Tüpraş Stadyumu'nda, Gaziantep FK'yı ağırlayan siyah beyazlılar rakibini 2-0 mağlup etti. Maçın ardından basın...

Fabrizio Romano anlaşmayı duyurdu

Ünlü İtalyan spor gazetecisi Fabrizio Romano, Zeki Çelik’in yıllık 3 milyon euro karşılığında Torino ekibiyle 3 yıllık anlaşmaya vardığını öne sürdü. Romano’nun haberinde, milli futbolcunun Torino’ya giderek sağlık kontrolünden geçeceği ve kendisini siyah-beyazlı ekibe bağlayacak sözleşmeye imza atacağı yer aldı.

Kenan Yıldız ile takım arkadaşı olacak

Bonservis ödenmeden kadroya katıldığı belirtilen Zeki Çelik’in, Juventus’ta forma giyen milli yıldız Kenan Yıldız ile aynı takımda mücadele edeceği ifade edildi. Geride kalan sezonda Roma formasıyla 45 resmi karşılaşmada görev yapan tecrübeli sağ bek, 1 gol atarken 4 de asist üretti.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda da A Milli Takım kadrosunda yer alan deneyimli oyuncunun kariyerine Serie A’nın bir başka devinde devam edeceği kaydedildi.

İlginizi Çekebilir

Spor

Galatasaray’ın yeni yıldız adayı Arda Tagay kimdir, nereli ve kaç yaşında?

20 dakika önce
Spor

Trabzonsporlu Oulai kaçırıldı mı, durumu iyi mi?

4 saat önce
Spor

Beşiktaş, Mohammed Salah için harekete geçti: Masadaki rakam ortaya çıktı

6 saat önce
Spor

Amedspor’dan Icardi açıklaması

10 saat önce
Spor

Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: Futbol kulübü yöneticilerine yasa dışı bahis operasyonu

14 saat önce
Spor

Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçının hakemi açıklandı

1 gün önce