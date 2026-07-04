CHP’den istifa eden Adnan Beker kimdir?

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında yasama faaliyetlerini sürdüren Ankara Milletvekili Adnan Beker, 4 Temmuz 2026 tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı resmi bildiriyle partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Ankara kulislerinde ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu kararın ardından, deneyimli siyasetçinin hayatı, ticari geçmişi ve bugüne kadar üstlendiği görevler yeniden gündeme geldi.

Adnan Beker kaç yaşında?

Adnan Beker, 1964 yılında Yozgat’ta dünyaya geldi. Erken yaşlarda ticaret hayatına atılan Beker; petrol, inşaat ve enerji gibi Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinde uzun yıllar boyunca çeşitli ticari faaliyetler yürüttü. Ankara iş dünyasının tanınan ve saygı duyulan isimleri arasına giren Beker, sivil toplum kuruluşlarında da aktif roller üstlendi.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyeliği gibi kritik makamlarda görev yaptı. Bununla birlikte, çok sayıda toplumsal vakıf, dernek ve STK bünyesinde yöneticilik sorumlulukları üstlendi.

Siyasi kariyerine yerel yönetim süreçleriyle başlayan Adnan Beker, yıllar içerisinde farklı partilerin çatısı altında hem Ankara yerelinde hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında önemli sorumluluklar üstlendi.

Adnan Beker siyasete hangi partiyle başladı?

Adnan Beker siyasete Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) bünyesinde başladı. 2009 yerel seçimlerinde partinin Pursaklar Belediye Başkan Adayı olarak sahaya çıktı. Bu yerel deneyimin ardından uzun bir süre sivil toplum ve ticaret alanına odaklanan siyasetçi, 2019 yılındaki yerel seçimlerde İYİ Parti listesinden Çankaya Belediye Meclis Üyesi seçildi. Kısa süre içinde başarı göstererek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevine getirildi.

Seçimler öncesinde İYİ Parti Ankara 2. Bölge 1. sıra milletvekili adayı olan Beker, 14 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından 28. Dönem Ankara Milletvekili olarak parlamentoya girdi.

Milletvekili seçilmesinden bir süre sonra parti içi dinamikler sebebiyle 16 Kasım 2023 tarihinde İYİ Parti’nden ayrılma kararı aldı ve meclisteki çalışmalarına bağımsız milletvekili statüsünde devam etti. 4 Mart 2025 tarihinde ise Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) dahil oldu.

Son olarak 4 Temmuz 2026 tarihinde sosyal medya hesabından paylaştığı resmi bir açıklama ile CHP ile olan siyasi bağını kopardığını ve istifa ettiğini ilan etti.