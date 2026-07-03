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Şahan Gökbakar’dan Deniz Göktaş’ın tutuklanmasına sert tepki

Şahan Gökbakar, meslektaşı Deniz Göktaş’ın tutuklanması sonrası tepki gösterdi. Gökbakar'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamanın detayları haberimizde.

Deniz Göktaş
Oluşturan
Eklenme 03.07.2026 - 20:13
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Tüm Türkiye’nin yakından takip ettiği adli süreçte yeni bir gelişme yaşandı. YouTube platformunda geniş bir izleyici kitlesine ulaşan “Ölü Deniz” isimli stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen komedyen Deniz Göktaş, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Havalimanındaki gözaltı sürecinin ardından gelen bu tutuklama kararı, sanat camiasında geniş çaplı bir yankı uyandırdı. Karara yönelik ilk ve en net tepkilerden biri de ünlü komedyen Şahan Gökbakar’dan geldi. Gözaltı ve tutuklama kararı sonrasında özellikle ünlü komedyenlerin duruma karşı nasıl bir tutum sergileyeceği merak ediliyordu.

“Tutuklu yargılamak kabul edilir bir şey değil”

Şahan Gökbakar, Instagram hesabından paylaştığı mesajda meslektaşının tutuklanmasına yönelik eleştirilerini dile getirdi. Gökbakar, yargılama sürecinin tutuksuz yapılması gerektiğine vurgu yaparak, söz konusu hukuki kararın ölçüsüz olduğunu savundu.

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Şahan Gökbakar

Gökbakar’ın konuyla ilgili sözleri şöyle;

“Deniz’in gösterisindeki şakalar sebebiyle tutuklandığını üzülerek öğrendim! Kendi isteğiyle ülkesine dönmüş bir kişiyi, konuşarak işlediği iddia edilen ve ceza alsa bile muhtemelen hapse girmeyeceği bir suç gerekçesiyle tutuklamak ve tutuklu bir şekilde yargılamak kabul edilir bir şey değil! Deniz çok zeki, yetenekli ve temiz kalpli iyi bir insandır. Kimseyi üzmek ve kırmak istemediğine de eminim. En kısa sürede serbest bırakılmasını diliyorum!”

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