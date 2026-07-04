Erkekleri taciz eden kadına yönelik flaş gelişme

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Z.E. adlı 30 yaşındaki kadın, İstanbul'daki iş yerlerine girerek erkekleri zorla öpmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınmıştır.

adlı 30 yaşındaki kadın, İstanbul'daki iş yerlerine girerek erkekleri zorla öpmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınmıştır. Kadının, psikiyatrik rahatsızlık olarak bipolar bozukluk tanısı olduğu iddia edilmekte ve cezai ehliyetinin belirlenmesi amacıyla bir sağlık kuruluşunda gözlem altına alınması kararlaştırılmıştır.

tanısı olduğu iddia edilmekte ve cezai ehliyetinin belirlenmesi amacıyla bir sağlık kuruluşunda gözlem altına alınması kararlaştırılmıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yayılan görüntüler sonrası kadının kimliğini belirleyerek gözaltı işlemlerini gerçekleştirmiştir.

30 yaşındaki Z.E. adlı kadın, İstanbul’daki iş yerlerine girerek erkekleri zorla öpmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Z.E.’nin cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla bir sağlık kuruluşunda gözlem altına alınmasının kararlaştırıldığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve kamuoyunda büyük tepki çeken görüntülerin ardından çalışma başlattı.

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Bu kapsamda iş yerlerine girerek erkeklere taciz ettiği öne sürülen şahsın Z.E. adlı 30 yaşında bir kadın olduğunu belirleyen ekipler, dün gerçekleştirdiği operasyonla şahsı gözaltına aldı.

BİPOLAR BOZUKLUĞU VAR MI?

Diğer taraftan, kadının psikiyatrik rahatsızlık olan bipolar bozukluk tanısı olduğu iddia edildi. Gözaltındaki kadın emniyetteki işlemlerinden sonra Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edilirken, savcılıktaki ifadesinin alınmasından sonra suç ceza hakimliğine çıkarıldı.

GÖZLEM ALTINA ALINACAK

Kadın hakkında cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için bir sağlık kuruluşunda gözlem altına alınmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Son günlerde İstanbul’un farklı bölgelerinde bir kadının iş yerlerine girerek erkekleri taciz ettiği öne sürüldü. Yapılan incelemeler sonucu kimliği belirlenen kadın gözaltına alındı.

ERKEKLERİ TACİZ EDEN KADIN KİM?

Gündeme olan ve İstanbul’un farklı bölgelerinde erkekleri taciz ettiği iddia edilen kadının 30 yaşında olduğu ve adının Z.E. olduğu öğrenildi. Ayrıca şahsın bipolar bozukluğunun bulunduğu iddia edildi.