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Erkekleri taciz eden kadına yönelik flaş gelişme

Z.E. adlı şahıs, erkekleri taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınırken, şahıs hakkında yeni bir gelişme yaşandı. 30 yaşındaki kadının cezai ehliyet incelemesinin yapılacağı öğrenildi.

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Eklenme 04.07.2026 - 11:28
Güncellenme 04.07.2026 - 13:25
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30 yaşındaki Z.E. adlı kadın, İstanbul’daki iş yerlerine girerek erkekleri zorla öpmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Z.E.’nin cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla bir sağlık kuruluşunda gözlem altına alınmasının kararlaştırıldığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve kamuoyunda büyük tepki çeken görüntülerin ardından çalışma başlattı.

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Bu kapsamda iş yerlerine girerek erkeklere taciz ettiği öne sürülen şahsın Z.E. adlı 30 yaşında bir kadın olduğunu belirleyen ekipler, dün gerçekleştirdiği operasyonla şahsı gözaltına aldı.

BİPOLAR BOZUKLUĞU VAR MI?

Diğer taraftan, kadının psikiyatrik rahatsızlık olan bipolar bozukluk tanısı olduğu iddia edildi. Gözaltındaki kadın emniyetteki işlemlerinden sonra Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edilirken, savcılıktaki ifadesinin alınmasından sonra suç ceza hakimliğine çıkarıldı.

GÖZLEM ALTINA ALINACAK

Kadın hakkında cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için bir sağlık kuruluşunda gözlem altına alınmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Son günlerde İstanbul’un farklı bölgelerinde bir kadının iş yerlerine girerek erkekleri taciz ettiği öne sürüldü. Yapılan incelemeler sonucu kimliği belirlenen kadın gözaltına alındı.

ERKEKLERİ TACİZ EDEN KADIN KİM?

Gündeme olan ve İstanbul’un farklı bölgelerinde erkekleri taciz ettiği iddia edilen kadının 30 yaşında olduğu ve adının Z.E. olduğu öğrenildi. Ayrıca şahsın bipolar bozukluğunun bulunduğu iddia edildi.

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