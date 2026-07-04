Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu

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Yurt içi piyasalarda Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününde satış baskısıyla karşılaşsa da haftalık periyodu kazançla tamamlamayı başardı. Yatırımcılar tarafından yakından takip edilen haftalık performans tablolarında, öne çıkan şirketler ve endeks değerleri belirlendi.

İşte BIST 100 endeksinde son tablo

Haftalık işlem döngüsüne 14.321 puan seviyesinden başlangıç yapan BIST 100 endeksi, kapanışını %1,01 oranında değer kazancıyla 14.417 puandan gerçekleştirdi. Yatırımcıların yoğun seanslar geçirdiği hafta boyunca endeksin test ettiği en düşük seviye 14.031,72 puan olurken, zirve noktası ise 14.511,73 puan olarak kayıtlara geçti.

Sektörel bazda bakıldığında ise bankacılık endeksi değer kaybetti, holding endeksi ise % 0,20 oranında bir artış kaydedebildi. En çok kazanan endekslerde ise yüzde 2,39 ile sanayi endeksi öne çıktı.

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BIST 100 çatısı altında işlem gören hisse senetleri arasında, 29 Haziran – 3 Temmuz 2026 haftasında en yüksek prim oranına ulaşan ve en sert düşüşü yaşayan şirketler ise şöyle;: