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Ece İrtem’in ölümüne yönelik adli tıp kurumu ön raporu açıklandı

35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu ön raporunun belli olduğu öğrenildi.

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Eklenme 04.07.2026 - 12:51
Güncellenme 04.07.2026 - 12:52
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15 Haziran 2026’da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem’in ölümüne yönelik Adli Tıp Kurumu ön raporu açıklandı. 

ECE İRTEM’İN ADLİ TIP KURUMU RAPORUNDA NELER VAR?

Söz konusu raporda vücudunda darp, zehirlenme veya ölümüne neden olabilecek travmatik bir bulgunun tespit edilmediği belirtildi.

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ECE İRTEM KALP KRİZİ NEDENİYLE Mİ ÖLDÜ?

İlk incelemelere göre ölüm sebebinin kalp krizi olarak tespit edilmesine rağmen kesin sonucun kapsamlı değerlendirmelerden sonra oluşturulacak nihai raporla belli olacağı aktarıldı.

ECE İRTEM’İN ÖLÜM SEBEBİ MAYMUN ISIRIĞI MI?

Daha önce de gündeme gelen ve İrtem’in avukatının rapora eklenmesini talep ettiği ünlü oyuncunun Tayland seyahati esnasında maymun ısırığı iddiası ve muhtemel kan zehirlenmesi şüpheleri de soruşturma doğrultusunda inceleniyor.

ECE İRTEM’İN KOLLARINDAKİ YARA İZİNİN NEDENİ NE?

Ayrıca, İrtem’in kollarındaki yara izlerine yönelik değerlendirmelerin de devam ettiği belirtildi.

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