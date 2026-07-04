Memur emeklisi ne kadar zam alacak? TÜİK açıkladı maaşlar netleşti!

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan haziran ayı tüketici fiyat endeksi verileriyle birlikte, milyonlarca kamu görevlisi, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2026 yılının ikinci yarısında alacağı maaş artış oranları resmen kesinleşti.

Memur emeklisi maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

TÜİK verileriyle 6 aylık dönemin enflasyon farkı hesaplamaları tamamlanarak net zam oranları ortaya çıktı. Açıklanan resmi veriler doğrultusunda emekli gruplarının alacağı direkt enflasyon farkı oranları şöyle oluştu;

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Temmuz ayından itibaren %17,76 oranında doğrudan maaş artışı

Memur ve Memur Emeklileri: Toplu sözleşme şartları ve enflasyon farkı formülü neticesinde %13,52 oranında maaş artışı

En düşük memur ve emekli maaşları ne kadar oldu?

Yeni zam oranlarının belirlenmesiyle birlikte, aile yardımı ve ek ödenekler dahil olmak üzere taban maaş seviyeleri de yukarı yönlü güncellendi. Temmuz 2026 itibarıyla hesaplara yatırılacak en düşük maaş tutarları netlik kazandı.

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Temmuz 2026 itibariyle en düşük memur maaşı 61 bin 890 TL’den 70 bin 224 TL’ye yükseldi. En düşük memur emeklisi aylığı ise 27 bin 772 TL’den 31 bin 527 TL’ye yükseldi.