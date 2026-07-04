Deniz Göktaş davasında flaş gelişme: Suç duyurusunda bulunuldu

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Deniz Göktaş , YouTube'da yayımladığı "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisi nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldıktan sonra Türkiye'ye dönerken havalimanında gözaltına alındı ve tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

, YouTube'da yayımladığı "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisi nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldıktan sonra Türkiye'ye dönerken havalimanında gözaltına alındı ve tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Göktaş'ın ters kelepçeli görüntüleri bazı basın yayın organları tarafından yayımlanarak gündeme oturdu.

Avukat Ömer Meşe, Göktaş'a ters kelepçe uygulanması ve görüntülerin servis edilmesiyle ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeline karşı suç duyurusunda bulundu ve hukuka aykırılık iddialarıyla soruşturma talep etti.

Ünlü komedyen Deniz Göktaş, geçtiğimiz günlerde YouTube’da yayımladığı Ölü Deniz adlı stand-up gösterisi nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmasının ardından Türkiye’ye döndükten sonra havalimanında gözaltına alınmıştı. Göktaş, daha sonra emniyetteki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilmişti.

TERS KELEPÇELİ GÖRÜNTÜLER OLAY OLDU

Göktaş’ın tutuklanmasının ardından ters kelepçeli görüntüsü bazı basın yayın organları tarafından dolaşıma sokulurken, ilgili görüntü gündeme oturmuştu.

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SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Cumhuriyet’in haberine göre; avukat Ömer Meşe, ünlü komedyenin ters kelepçeyle gözaltına alınmasına ve yaşananlara yönelik bireysel olarak suç duyurusunda bulundu.

SORUŞTURMA AÇILACAK MI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, gözaltına alınan Göktaş’a hukuka aykırı biçimde ters kelepçe uygulandığı iddia ederek, görüntüleri servis eden ve uygulamayı yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik “işkence”, “eziyet” ve “zor kullanma” yetkisinin aşılması suçlarından soruşturma açılması istendi.

Uygulamayı yapan ve gözaltı görüntülerini kamuoyuna servis eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik suç duyurusunda bulunulduğu da belirtildi.