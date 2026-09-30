HaberX
AnasayfaMagazinAfra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu testi sonuçları açıklandı

Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu testi sonuçları açıklandı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli'nin test sonuçları açıklandı.

Oluşturan
Eklenme 30.09.2026 - 13:43
Güncellenme 30.09.2026 - 13:55

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’ye uyuşturucu testi yapılırken, iki ismin test sonuçları belli oldu.

TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında oyuncu Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin Adli Tıp Kurumu test sonucu açıklandı.

AFTA SARAÇOĞLU’NUN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre Saraçoğlu’nun saçında kokain belirlenirken, Aras Bulut İynemli’nin test sonucunun ise negatif olduğu öğrenildi.

Haber Devam Ediyor
Dilan Polat ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan gözaltına alındı
Magazin
Dilan Polat ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret’ suçundan gözaltına alındı.
Nihal Candan’dan Kötü Haber: 23 Kiloya Düştü, Organ Yetmezliği Riski Var
Magazin
Nihal Candan’dan Kötü Haber: 23 Kiloya Düştü, Organ Yetmezliği Riski Var
Nihal Candan, son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kritik bir süreçten geçiyor. Geçtiğimiz aylarda...

GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Saraçoğlu’nun geçtiğimiz günlerde hakkında gözaltı kararı verilmiş ve soruşturmanın duyulmasının ardından önceden planlanan bir işi nedeniyle yurt dışında olduğunu açıklamıştı.

Adli sürecin ilerlemesi için en kısa sürede Türkiye’ye döneceğini belirten Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde yurda dönmesinin ardından İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.

Sağlık kontrolü ile Adli Tıp Kurumu ve savcılık işlemlerinin tamamlanmasından sonra serbest bırakılan Saraçoğlu’nun test sonucu bugün açıklandı.

Sonuçların pozitif çıkmasının tek başına Saraçoğlu hakkında uyuşturucu kullanma veya başka bir suçtan kesinleşmiş bir mahkûmiyet olduğu anlamına gelmediği belirtilirken, soruşturma ve adli süreç doğrultusundaki değerlendirmelerin ilgili makamlar tarafından devam ettiği ifade edildi.

İlginizi Çekebilir

Son Dakika

TFF Süper Kupa tarihleri açıklandı

4 saat önce
Magazin

Dilan Polat ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan gözaltına alındı

5 saat önce
Spor

Hasan Şaş ve Yağız Sabuncuoğlu’nun uyuşturucu test sonuçları açıklandı

7 saat önce
Eğitim

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

2 gün önce
Gündem

Deniz Göktaş hakkında karar verildi: İşte Göktaş’ın tek endişesi

2 gün önce
Son Dakika

Osmaniye’de öğretmene silahlı saldırı: Hayatını kaybetti

2 gün önce