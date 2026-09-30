Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu testi sonuçları açıklandı

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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’ye uyuşturucu testi yapılırken, iki ismin test sonuçları belli oldu.

TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında oyuncu Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin Adli Tıp Kurumu test sonucu açıklandı.

AFTA SARAÇOĞLU’NUN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre Saraçoğlu’nun saçında kokain belirlenirken, Aras Bulut İynemli’nin test sonucunun ise negatif olduğu öğrenildi.

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GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Saraçoğlu’nun geçtiğimiz günlerde hakkında gözaltı kararı verilmiş ve soruşturmanın duyulmasının ardından önceden planlanan bir işi nedeniyle yurt dışında olduğunu açıklamıştı.

Adli sürecin ilerlemesi için en kısa sürede Türkiye’ye döneceğini belirten Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde yurda dönmesinin ardından İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.

Sağlık kontrolü ile Adli Tıp Kurumu ve savcılık işlemlerinin tamamlanmasından sonra serbest bırakılan Saraçoğlu’nun test sonucu bugün açıklandı.

Sonuçların pozitif çıkmasının tek başına Saraçoğlu hakkında uyuşturucu kullanma veya başka bir suçtan kesinleşmiş bir mahkûmiyet olduğu anlamına gelmediği belirtilirken, soruşturma ve adli süreç doğrultusundaki değerlendirmelerin ilgili makamlar tarafından devam ettiği ifade edildi.