Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı: Son başvuru tarihi ne zaman?

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), iki ilde işçi alımı yapacağını duyurdu. Buna göre Zonguldak ve Bartın’da toplam 61 daimi işçi alımı yapacağını açıklayan TTK’nın konuya yönelik ilanları Resmî Gazete’de yayınlandı.

TOPLAM 61 İŞÇİ ALINACAK

2026 Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde TTK bünyesinde daimi statüde görevlendirmek üzere Zonguldak İş Kurumu vasıtasıyla 57 ve Bartın İş Kurumu vasıtasıyla ise 4 işçi alımı yapılacağı öğrenildi.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Zonguldak’ta 2 kuvvetli akım tesisatçısı, 5 kaynakçı, 1 numuneci (maden ocağı), 18 mekanizasyon-pres işçisi, 16 mekaniker (kompresör), 9 şoför-yük taşıma, 2 tren makinisti, 2 vinç operatörü ve 2 gemici alımı yapılacağı öğrenildi.

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Ayrıca Bartın’da ise 1 mekanizasyon-pres işçisi, 1 mekaniker (kompresör) ve 2 şoför-yük taşıma işçisi istihdam edilecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Zonguldak ve Bartın iş kurumları tarafından başvuruların 5-9 Ekim tarihleri arasında yayınlanacak ilanlar üzerinden gerçekleştirileceği öğrenilirken, başvuru sürecinden sonra istihdam edilecek adayların belirlenmesi için 20 Ekim tarihinde ise elektronik kura çekimi yapılacak.