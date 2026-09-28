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Osmaniye’de öğretmene silahlı saldırı: Hayatını kaybetti

Osmaniye'nin merkez ilçesine bağlı Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nin bahçesinde öğretmen M.B.’ye silahlı saldırıda bulunulurken, öğretmenin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Eklenme 28.09.2026 - 13:13
Güncellenme 28.09.2026 - 13:35

Son günlerde ülkenin farklı illerinde okul çevresindeki silahlı saldırı sayısı artarken, bir saldırı haberi de Osmaniye’den geldi.

Osmaniye’nin merkez ilçesine bağlı Çardak köyünde yer alan Farabi Anadolu Lisesi bahçesinde A.B. isimli şahıs, öğretmen M.B. ile aralarında husumet olması nedeniyle öğretmeni ruhsatsız tabancayla vurarak ağır yaraladı.

GÖZALTINA ALINDI

Öğretmenin olayın ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, şahsın ise emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

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Öğretmenin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

ÖĞRENCİ DEĞİL ÖĞRETMENİN YEĞENİ

Öğretmenin durumunun ağır olduğu ifade edilirken, ruhsatsız tabancayla ateş ederek öğretmeni ağır yaralayan şahsın öğrenci olmadığı, öğretmenin yeğeni olduğu, şahsın psikolojik sorunlarının olduğu ve aralarında husumetin olması nedeniyle saldırıyı yaptığı belirtildi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, konuya yönelik yaptığı açıklamada, öğretmenin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Serdengeçti, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“28 Eylül 2026’da Osmaniye merkez Çardak köyü Farabi Anadolu Lisesi bahçesinde A.B. isimli şahıs aralarında daha önceden husumet olan öğretmen M.B.’ye ruhsatsız tabancayla ateş ederek ağır şekilde yaralamıştır.”

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