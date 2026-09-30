Dilan Polat ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan gözaltına alındı

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında sosyal medyada paylaşılan bir görüntüdeki ifadeleri gerekçesiyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla soruşturma başlatılırken; soruşturma çerçevesinde Polat hakkında gözaltı kararı verildi.

ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekiplerince gözaltına alınan Polat’ın gözaltı işlemlerinin ardından Kartal’daki İstanbul Anadolu Adliyesi’ne götürüldüğü öğrenildi.

İFADE İŞLEMLERİ SIRASINDA FENALAŞTI

Savcılıktaki ifade işlemleri esnasında fenalaşan Polat’a sağlık ekiplerinin müdahale ettiği ve müdahalenin ardından sorgulamanın kaldığı yerden devam ettiği ifade edildi.

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NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SEVK EDİLDİ

Dilan Polat, savcıya ifade vermesinin ardından hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine iletildi.

DİLAN POLAT SERBEST BIRAKILDI MI?

Polat, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

HESABINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

Öte yandan, haziran ayında Polat’ın Instagram hesabına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının müracaatının ardından Ankara Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirilmişti. Kararın kamuoyu düzeninin muhafaza edilmesi ve genel sağlığın gözetilmesi gerekçesiyle alındığı belirtilmişti.

ENGİN POLAT’IN KUZENİ SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ayrıca Polat çifti, geçtiğimiz aylarda da korumaları ve Engin Polat’ın kuzeni Can Polat’ın silahlı saldırıda yaşamını yitirmesiyle gündeme gelmiş, saldırının zanlıları ise yakalanarak tutuklanmıştı.