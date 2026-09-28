Deniz Göktaş hakkında karar verildi: İşte Göktaş’ın tek endişesi

Komedyen Deniz Göktaş, geçtiğimiz aylarda “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisini YouTube’da yayınlamasının ardından gözaltına alınmış ve 3 Temmuz tarihinde tutuklanarak Tekirdağ Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne konulmuştu.

12 YIL 2 AYA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

3 farklı suçlamayla 12 yıl 2 aya kadar hapis talep edilen Göktaş, 88 gün aranın ardından bugün ilk defa hakim karşısına çıktı.

14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmesi beklenen duruşma, 4. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonuna alındı ve yaklaşık 1,5 saat geç başladı. Göktaş, duruşmadaki savunmasında suçlama konusu yapılan 4 cümle nedeniyle 88 gündür cezaevinde olduğunu ifade etti.

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SAVCILIK TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Savcılık, komedyenin “Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret”, “basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlarından tahliyesini talep etti.

HERHANGİ BİR SUÇLAMAYA KONU OLMADI

Göktaş, yaptığı açıklamada, daha önce 198 defa yaptığı gösterilerde 100 bini aşkın insanın ilgili ifadeleri izlediğini veya duyduğunu belirterek, bu 4 cümlenin yaklaşık 3 yıl boyunca gerçekleştirdiği gösterilerde herhangi bir şikayet veya suçlamaya konu edilmediğini belirtti.

GÖKTAŞ NELER SÖYLEDİ?

Göktaş, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

“3 Temmuz tarihinden bu yana kuyu tipi bir cezaevinde güneş görmeden, diğer tutukluların aksine sadece haftada bir telefonla görüşerek başka hiçbir insan temasım olmadan hücredeyim.

Harbiye’de kurduğum 4 cümleyle suçlanıyorum ve kurduğum cümle başına tam 22 gündür hücredeyim.”

GÖKTAŞ’IN TEK ENDİŞESİ

Suçlama konusu olan sözleri Harbiye’de yaklaşık 5 bin kişiye, daha önce ise ülkenin farklı yerlerinde yaptığı 197 gösteride 100 bini aşkın seyirciye söylediğini belirten Göktaş, “Hepsinde de kahkaha ve alkıştan başka tek bir tepki almadım. Sözlerimin başka sanatçılar ve yazıp çizenler bakımından oto sansüre neden olmasından endişe ediyorum. Yazan çizen insanlara bir otosansür sebebi olduysam tek endişem budur. Lütfen öyle olmasın. Bilin ki sözlerimiz tahminimizden çok daha etkilidir” ifadelerini kullandı.

TAHLİYE EDİLDİ

Savcı, mütalaasında ünlü komedyenin “Cumhurbaşkanına hakaret” ile “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçu ve suçluyu övme” suçlamalarından hapisle cezalandırılmasını talep ederken, hükümle beraber tahliyesi de talep etti.

Göktaş’ın “halkı tahrik” suçundan beraatine, “dini değerleri aşağılama” suçundan 7 ay 15 gün, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası ve tahliyesine karar verildi.

DENİZ GÖKTAŞ’TAN TAHLİYE SONRASI İLK AÇIKLAMA

Tahliye edilen Deniz Göktaş, yaptığı ilk açıklamasında, “Ömrümden 3 ay çalındı. Sigarayı bırakarak o 3 ayı geri ekleyeceğim” ifadelerini kullandı.