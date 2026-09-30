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Hasan Şaş ve Yağız Sabuncuoğlu’nun uyuşturucu test sonuçları açıklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Hasan Şaş ve Yağız Sabuncuoğlu'nun uyuşturucu test sonuçları da belli oldu.

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Eklenme 30.09.2026 - 11:15
Güncellenme 30.09.2026 - 11:24

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma ve yer temin etme suçlarına ilişkin devam eden uyuşturucu soruşturması çerçevesinde aralarında oyuncu, şarkıcı ve sosyal medya fenomenlerinin de olduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmişti.

UYUŞTURUCU TEST SONUÇLARI AÇIKLANDI

Soruşturma doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda eski futbolcu Hasan Şaş ile spor yorumcusu ve gazeteci Yağız Sabuncuoğlu da gözaltına alınırken, soruşturma çerçevesinde şüphelilere ilişkin gerçekleştirilen uyuşturucu testlerinin sonuçları açıklandı.

HASAN ŞAŞ VE YAĞIZ SABUNCUOĞLU’NUN UYUŞTURUCU TEST SONUÇLARI

Buna göre eski milli futbolcu Hasan Şaş’ın kan ve idrar örneklerinde kokai belirlenirken, Şaş’ın saç örneğinde ise kokain ve kodein olduğu tespit edildi.

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Ayrıca gazeteci ve spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu’nun uyuşturucu test sonucu ise negatif çıktı.

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