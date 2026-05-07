Aziz Yıldırım'ın Transfer Bütçesi 200 Milyon Euro!

Aziz Yıldırım’ın Transfer Bütçesi 200 Milyon Euro!

Fenerbahçe başkanlığına adaylığını koyan Aziz Yıldırım’ın, yeniden başkan seçilmesi halinde sarı-lacivertli kulübün transfer bütçesinin 200 milyon euroya ulaşacağı ve birçok yıldız ismin transfer edileceği iddia edildi.

Eklenme 07.05.2026 - 11:09
Fenerbahçe başkanlığına aday olan Aziz Yıldırım’ın, başkan seçilmesi durumunda rekor seviyede bir transfer bütçesiyle hareket edeceği belirtildi. Yıllardır şampiyonluk hasreti yaşayan sarı-lacivertli kulübün yeniden başarıya ulaşması ve camia içindeki birlikteliğin sağlanması amacıyla aday olduğunu ifade eden Yıldırım’ın seçilmesi halinde transfer bütçesinin 200 milyon euro olabileceği ileri sürüldü.

1998-2018 yılları arasında Fenerbahçe başkanlığı yapan ve bu süreçte birçok başarı elde eden Yıldırım’ın yeniden göreve gelmesi halinde ekibinin transfer yapılacak bölgeleri şimdiden belirlediği kaydedildi. Takımın; bir kaleci, yıldız bir kanat oyuncusu, iki üst düzey stoper ve yıldız bir golcü transfer etmeyi planladığı öne sürüldü.

6-7 HAZİRAN’DA OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL YAPILACAK

Aziz Yıldırım, başkan adaylığını açıklamasının ardından camiaya yeniden birleşme çağrısında bulunurken, adaylığını duyuran Barış Görtürk bu çağrıya olumlu yanıt vererek adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. Ancak diğer başkan adaylarından Hakan Safi ise Yıldırım’ın çağrısına olumsuz yanıt verdi ve adaylıktan çekilmeyeceğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpte 6-7 Haziran tarihlerinde başkanlık seçiminin yapılması beklenirken, Aziz Yıldırım’ın yeniden adaylığını açıklamasının ardından ortaya atılan transfer bütçesi ve yaşanan gelişmeler camiada büyük heyecan yarattı.

