Altın Fiyatları Yeniden Yükselmeye Başladı! Altın Fiyatları: Altın Ne Olacak?

AI Haber Özeti Dinle AI Seslendiriyor... ABD'de açıklanan TÜFE verileri sonrası altın fiyatları 28 haftanın en düşük seviyesine geriledi, ancak piyasalardaki tepki alımlarıyla yeniden yükselmeye başladı.

verileri sonrası altın fiyatları 28 haftanın en düşük seviyesine geriledi, ancak piyasalardaki tepki alımlarıyla yeniden yükselmeye başladı. ABD'nin İran ile ilgili askeri müdahaleleri ve Donald Trump 'ın olası saldırıların devam edeceğini belirtmesi, ons altın fiyatlarında sert bir düşüşe yol açtı.

ile ilgili askeri müdahaleleri ve 'ın olası saldırıların devam edeceğini belirtmesi, ons altın fiyatlarında sert bir düşüşe yol açtı. İç piyasada gram altın fiyatları, gün içinde 6 bin 038 liradan başlayarak 5 bin 097 liraya kadar düştü, ardından 6 bin 048 seviyesine kadar yükseldi.

ABD’de kamuoyuyla paylaşılan TÜFE verilerinden sonra keskin bir düşüş yaşayarak 28 haftanın en düşük seviyesini yaşayan altın fiyatları piyasadan gelen tepki alımlarıyla tekrar artmaya başladı. Uluslararası piyasalarda dün meydana gelen sert düşüşten sonra yeni güne yatay seyirle başlayan altın jeopolitik gerilimler ve makroekonomik verilerin gölgesinde dalgalı bir grafik sergiliyor.

tr.investing.com’un haberine göre, ABD’nin İran’a ilişkin askeri müdahalelerine devam etmesi ve Donald Trump’ın bir anlaşma sağlayamaması halinde saldırıların süreceğini ifade etmesi ons altın fiyatlarında sert düşüş yaşatmış ve gece yarısından sonra hızlanan satış dalgasıyla beraber ons altın fiyatları 21 Kasım 2005’ten beri ilk defa 4 bin 023 dolar seviyesini test etmişti.

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FİYATLAR YENİDEN TOPARLAMAYA BAŞLADI

Bu nedenle son ayların en düşük seviyesine gerileyen altın fiyatları iç piyasadaki fiyatları doğrudan yansıtırken güne 6 bin 038 liradan başlayan gram altın küresel satış baskısıyla 6 bin psikolojik sınırının altına sarkarak gün içinde en düşük 5 bin 097 liraya kadar düştü. Günün ilerleyen saatlerinde ise en yüksek 6 bin 111 seviyesini gören gram altın şu an 6 bin 048 seviyesinde satılıyor.