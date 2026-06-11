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Altın Fiyatları Yeniden Yükselmeye Başladı! Altın Fiyatları: Altın Ne Olacak?

Son günlerde Orta Doğu'daki askeri gerilimin yeniden tırmanması nedeniyle düşen altın fiyatları 28 haftanın en düşük seviyesine gerilemişti. Altın bu seviyeden gelen tepki alımları sayesinde yeniden toparlandı.

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Eklenme 11.06.2026 - 10:04
Güncellenme 11.06.2026 - 10:14
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ABD’de kamuoyuyla paylaşılan TÜFE verilerinden sonra keskin bir düşüş yaşayarak 28 haftanın en düşük seviyesini yaşayan altın fiyatları piyasadan gelen tepki alımlarıyla tekrar artmaya başladı. Uluslararası piyasalarda dün meydana gelen sert düşüşten sonra yeni güne yatay seyirle başlayan altın jeopolitik gerilimler ve makroekonomik verilerin gölgesinde dalgalı bir grafik sergiliyor.

tr.investing.com’un haberine göre, ABD’nin İran’a ilişkin askeri müdahalelerine devam etmesi ve Donald Trump’ın bir anlaşma sağlayamaması halinde saldırıların süreceğini ifade etmesi ons altın fiyatlarında sert düşüş yaşatmış ve gece yarısından sonra hızlanan satış dalgasıyla beraber ons altın fiyatları 21 Kasım 2005’ten beri ilk defa 4 bin 023 dolar seviyesini test etmişti.

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FİYATLAR YENİDEN TOPARLAMAYA BAŞLADI

Bu nedenle son ayların en düşük seviyesine gerileyen altın fiyatları iç piyasadaki fiyatları doğrudan yansıtırken güne 6 bin 038 liradan başlayan gram altın küresel satış baskısıyla 6 bin psikolojik sınırının altına sarkarak gün içinde en düşük 5 bin 097 liraya kadar düştü. Günün ilerleyen saatlerinde ise en yüksek 6 bin 111 seviyesini gören gram altın şu an 6 bin 048 seviyesinde satılıyor.

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