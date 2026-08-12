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Artık ChatGPT üzerinden rezervasyon yapılabilecek

ChatGPT ile Yelp arasındaki yeni entegrasyon sayesinde kullanıcılar, desteklenen restoranlarda sohbet ekranından rezervasyon yapabilecek.

Oluşturan
Eklenme 12.08.2026 - 11:19

OpenAI’nin yapay zeka sohbet platformu ChatGPT, restoran keşfi ve rezervasyon süreçlerini daha pratik hale getiren yeni bir özelliğe kavuştu. Yelp ile genişletilen entegrasyon sayesinde kullanıcılar, uygun restoranlarda masa ayırtabiliyor ve bazı işletmelerin bekleme listelerine doğrudan sohbet üzerinden katılabiliyor.

ChatGPT ile Yelp arasındaki iş birliği daha önce restoranlara ait değerlendirmelerin, puanların ve görsellerin sohbet sonuçlarında sunulmasıyla başlamıştı. Yeni adımla birlikte restoran araştırma sürecinin ardından rezervasyon işlemi de ChatGPT deneyiminin bir parçası haline getirildi.

ChatGPT üzerinden restoran rezervasyonu nasıl yapılacak?

Yeni sistem, kullanıcıların restoran ararken farklı platformlar arasında geçiş yapma ihtiyacını azaltıyor. ChatGPT üzerinden bir restoran önerisi isteyen kullanıcılar, uygun işletmeler için rezervasyon seçeneğinden yararlanabiliyor.

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Rezervasyon sırasında kişi sayısı, tercih edilen tarih ve saat, iletişim bilgileri ile varsa özel talepler gibi bilgiler sisteme giriliyor. Böylece restoran arama, uygunluk kontrolü ve rezervasyon işlemleri tek bir sohbet akışı içerisinde gerçekleştirilebiliyor.

Özellik şimdilik ABD ve Kanada ile sınırlı

ChatGPT ile Yelp arasındaki yeni rezervasyon entegrasyonu şu aşamada ABD ve Kanada’daki kullanıcıların erişimine sunuluyor. Sistem, Yelp’in rezervasyon veya bekleme listesi altyapısını destekleyen binlerce restoranı kapsıyor.

Bu gelişmeyle birlikte ChatGPT yalnızca restoran önerileri sunan bir araç olmaktan çıkarak, kullanıcıların planlama aşamasındaki bazı işlemleri de gerçekleştirebildiği bir platforma dönüşüyor.

Yelp ise yapay zeka destekli arama deneyimindeki görünürlüğünü artırmayı hedefliyor. Şirketin paylaştığı verilere göre Yelp içerikleri, diğer büyük arama platformlarına kıyasla 3,4 kat daha fazla atıf alıyor.

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