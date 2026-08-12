Yargıtay’dan yıllık izin kararı: Önceki kıdem sonraki izin hesabını etkileyecek

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Yargıtay , aynı işverene bağlı iş yerlerinde çalışanların yıllık izin sürelerinin hesaplanmasına yönelik önemli bir karar alarak, önceki çalışma döneminin izin süresinin sonraki dönemlerde dikkate alınacağını belirtti.

, aynı işverene bağlı iş yerlerinde çalışanların yıllık izin sürelerinin hesaplanmasına yönelik önemli bir karar alarak, önceki çalışma döneminin izin süresinin sonraki dönemlerde dikkate alınacağını belirtti. Bu karar, özellikle EYT ile emekli olduktan sonra aynı işyerinde yeniden çalışmaya başlayanları etkilemektedir; izin süresi, ilk çalışma dönemindeki kıdem üzerinden hesaplanacaktır.

ile emekli olduktan sonra aynı işyerinde yeniden çalışmaya başlayanları etkilemektedir; izin süresi, ilk çalışma dönemindeki kıdem üzerinden hesaplanacaktır. Yargıtay, önceki döneminde izinlerini kullanan veya ücretini alan çalışanların sonraki dönemlerinde yıllık izin sürelerinin ilk defa işe başlamış gibi hesaplanmayacağına hükmetti.

Yargıtay, aynı işverene bağlı iş yerlerinde farklı süreçlerde çalışanların yıllık izin sürelerinin nasıl hesaplandığına yönelik önemli bir karar verdi.

EYT’LİLERİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Söz konusu kararın özellikle EYT ile emekli olmasının ardından aynı işyerinde yeniden çalışmaya başlayan kişileri yakından ilgilendirdiği belirtildi.

İş Kanunu’na göre yıllık ücretli izin hakkı, çalışanın aynı işverene ait bir veya farklı iş yerlerinde geçen çalışma süreleri birleştirilerek hesaplanıyor.

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YARGITAY’DAN ÖNEMLİ KARAR

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 31 Mart 2026 tarihli kararında, önceki çalışma dönemine yönelik izinlerin kullanılmış veya ücretli veya izin ücretlerinin ödenmiş olmasının, sonraki süreçteki izin hesabını değiştirmeyeceğine karar verdi.

İZİN HESABI YENİ BAŞLANGICA GÖRE YAPILDI

Yargıtay’ın bu kararı vermesindeki etkili olan olayda, çalışan aynı işyerinde 9 Nisan 2015-31 Aralık 2018 ve 1 Ocak 2019-10 Eylül 2021 tarihleri arasında görev aldı. Bu kapsamda işveren, işçinin ilk döneme ilişkin alacaklarının ödendiğini ifade ederek, ikinci dönemde izin hesabını yeni başlangıca göre yaparken, işçi ve işveren arasında yaşanan anlaşmazlık Yargıtay’a taşındı.

YILLIK İZİNLER İLK DEFA İŞE BAŞLAMIŞ GİBİ HESAPLANMAYACAK

Yüksek mahkeme, ilk iş döneminin tasfiye edilmiş olmasının, ikinci dönemde hak kazanılan yıllık izin süresi belirlenirken, ilk süreçteki kıdemi göz önünde bulundurulmasına engel teşkil etmediğini vurguladı.

İZİN SÜRESİ İLK DÖNEM ÜZERİNDEN HESAPLANACAK

Buna göre, çalışanın önceki süreçte izinlerini kullanmış veya kullanmadığı izinlerin ücretini almış olması, sonraki çalışma sürecinde izin süresinin ilk defa işe başlamış gibi hesaplanmasına gerek kalmayacak.

Örneğin, Mart 2015-Mart 2023 döneminde çalışan ve EYT ile emekli olmasının ardından tekrar aynı işverene bağlı olarak çalışmaya başlayan birinin ikinci dönem izin süresi 14 gün yerine 5 yıldan fazla kıdemi olan çalışan olarak yıllık 24 gün üzerinden hesaplanacak.

Bu kapsamda Yargıtay, bir kişinin iki defa aynı işyerinde çalışması durumunda yıllık izin süresinin ilk çalışma dönemi üzerinden hesaplanması gerektiğine karar verdi.