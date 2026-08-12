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Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2026 uyum haftası ne zaman başlıyor?

2026-2027 MEB okul takvimi netleşti! Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 1. sınıf ve anaokulu uyum haftası ne zaman başlıyor?

okul
Oluşturan
Eklenme 12.08.2026 - 09:23

Yaz tatilinin sonlarına yaklaşılırken milyonlarca öğrenci ve veli MEB’in açıklayacağı takvime kilitlendi. İlk ders zilinin çalmasına sayılı günler kala, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerini kapsayan oryantasyon sürecinin başlangıç tarihi ile resmi açılış takvimi belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 akademik takvimiyle birlikte velilerin ve öğrencilerin merakla beklediği tarihler resmiyet kazandı. Bugün itibarıyla (12 Ağustos 2026) tüm kademeler için okulların açılmasına 33 gün kaldı.

Uyum haftası ne zaman başlayacak?

Eğitim hayatına ilk adımı atacak okul öncesi minikler ile ilkokul 1. sınıf öğrencileri, resmi açılıştan bir hafta önce okula başlayacak. Öğrencilerin okul ortamına alışmasını, öğretmenlerini tanımasını ve olası kaygılarını en aza indirmeyi hedefleyen uyum haftası 7 – 11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte öğrencilere özel etkinlikler düzenlenecek.

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Tüm sınıflar ve kademeler için ise 2026-2027 eğitim-öğretim yılının resmen başlayacağı tarih 14 Eylül 2026 Pazartesi. Yaz tatilini tamamlayan milyonlarca öğrenci bu tarihten itibaren ders başı yapacak ve yeni eğitim öğretim yılı resmen başlamış olacak.

2026-2027 MEB çalışma ve tatil takvimi

Bakanlık tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda dönem içindeki tatil ve eğitim tarihleri şöyle;

  • Birinci Dönem Başlangıcı: 14 Eylül 2026
  • İlk Ara Tatil: 16 – 20 Kasım 2026
  • Sömestr (Yarıyıl) Tatili: 25 Ocak – 5 Şubat 2027
  • İkinci Dönem Başlangıcı: 8 Şubat 2027
  • İkinci Ara Tatil: 8 – 12 Mart 2027
  • Yaz Tatili Başlangıcı (Kapanış): 25 Haziran 2027

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