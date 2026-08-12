ABD ve İran anlaştı: Ateşkes süresi uzatıldı

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

ABD ve İran’ın Pakistan hükümeti kaynaklarına göre önümüzdeki hafta sona erecek 60 günlük ateşkes süresini uzatma konusunda uzlaştığı belirtildi. Anlaşmanın taraflar arasında gerçekleştirilen müzakerelere zaman kazandıracağı düşünülüyor.

Pakistan arabuluculuğunda gerçekleştirilen İslamabad Musabakatı çerçevesinde taraflara 60 günlük süre verilmiş, bu sürenin önümüzdeki hafta sona ereceği belirtilmişti.

TARAFLAR ANLAŞTI

Bu kapsamda gözler ABD ve İran arasındaki müzakerelere çevrilirken, Pakistanlı kaynaklar sürenin dolmasına sayılı günler kala ateşkesin sürmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Haber Devam Ediyor

Arabuluculuk sürecindeki kaynaklar, ABD ve İran’ın arabuluculara sürenin uzatılmasına ilişkin onaylarını ilettiğini fakat iki tarafın uzatma süresi konusunda karar vermek için karşılıklı iletişim halinde olduğunu söyledi.

KAYNAKLAR ANLAŞMA İDDİALARINI REDDETTİ

Öte yandan, bazı kaynaklar Reuters’a yaptığı açıklamada, ABD’nin geçici anlaşmayı 48 saat sonra ihlal ettiğini ve birkaç gün aranın ardından anlaşmadan çekildiğini duyurdu.

Aynı kaynaklar, ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatılmasına ilişkin şu an için herhangi bir görüşme olmadığını aktardı.

Bu kapsamda iki taraf arasında anlaşmanın yapılıp yapılmadığı ise merak konusu olurken, resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalar bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

ABD ve İran, Nisan 2026’da Pakistan arabuluculuğuyla bir ateşkes konusunda uzlaşmaya varmış ve ardından 17 Haziran tarihinde nihai bir anlaşmaya ilişkin müzakereleri başlatan bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Fakat görüşmeler, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş özgürlüğü hususundaki uzlaşmazlıklar yüzünden tıkanmıştı. Bu kapsamda, 8-24 Temmuz tarihleri arasında iki tarafın karşılıklı askeri saldırıları yeniden başlarken; ABD, İran içindeki hedeflere saldırılar düzenledi.

İran ise başta Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt de olmak üzere birçok Arap ülkelerindeki ABD askeri tesisleri ve teçhizatına ilişkin misillemelerle karşılık vermişti.