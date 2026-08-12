Fenerbahçe’nin Avrupa maçlarından kazanacağı tutar açıklandı

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kapsamında dün akşam Sturm Graz ile karşılaştı.

4,3 MİLYON EUROLUK GELİRİ GARANTİLEDİ

Avusturya temsilcisini ilk karşılaşmada 2-0 ve dün akşam da 1-0 yenen sarı lacivertliler, play-off turuna yükseldi ve böylece 4,3 milyon euroluk geliri garantiledi.

BİR SONRAKİ RAKİBİ LYON

Sarı lacivertli takım, Sturm Graz’ı elemesinin ardından Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselirken, bu turda Fransa Ligue 1 takımlarından Lyon ile karşılaşacak.

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Fenerbahçe’nin Fransız temsilcisine elenmesi durumunda bile 4,3 milyon euro tutarındaki ödülü kasasına koymuş olacak.

LİG AŞAMASINA KALMAK İÇİN MÜCADELE EDECEK

Fakat sarı lacivertlilerin Lyon’u elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasına katılacak.

FENERBAHÇE, LYON’U ELERSE NE KADAR KAZANACAK?

Öte yandan, sarı lacivertlilerin Fransız temsilcisini yenmesi durumunda toplam 18,62 milyon euro gelir elde edecek.

FENERBAHÇE-LYON KARŞILAŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Lyon karşılaşması 18 Ağustos Salı günü saat 22.00’da Chobani Stadı’nda oynanacak.

Karşılaşmanın rövanşı ise 26 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’da Lyon’un evinde oynanacak.