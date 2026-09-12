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Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal arasındaki diyalog ortaya çıktı

Roma maçının ardından istifa eden Teknik Direktör İsmail artal, Yıldırım'la yaptığı toplantının ardından görevine geri dönerken, Kartal'ın Yıldırım'la konuşmasının detayları ortaya çıktı.

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Eklenme 12.09.2026 - 10:39

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi’nde Roma ile karşılaşmış ve mücadelenin ardından istifa ettiğini duyurmuştu.

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Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal arasındaki diyalog ortaya çıktı

AZİZ YILDIRIM’A TEŞEKKÜR ETMEDİ

Karşılaşmanın ardından yaptığı basın toplantısında, “Bir daha dönmemek üzere görevimden ayrılıyorum” diyen Kartal'ın konuşmasında oyunculara, personele, taraftara teşekkür edip, Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticileri hakkında bir şey söylememesi de dikkat çekmişti.

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Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal arasındaki diyalog ortaya çıktı

AZİZ YILDIRIM AÇIKLAMA YAPTI

Başkan Yıldırım ise yaptığı açıklamada, “İsmail Kartal ile içeride konuştum. Onun devam edeceğini söylemesine gerek yok, devam edeceksin dedim, bitti. Ben onun büyüğüyüm. Ben görevde olduğum sürece İsmail buradan ayrılamaz” demişti.
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Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal arasındaki diyalog ortaya çıktı

TESİSLERE GİDİP EŞYALARINI TOPLADI

Yıldırım'ın bu sözlerinin ardından Kartal'ın istifadan vazgeçtiği düşünülse de, deneyimli teknik adamın karşılaşmanın ardından tesislere gidip eşyalarını topladığı öğrenildi.
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Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal arasındaki diyalog ortaya çıktı

KARTAL, İDMANA KATILMADI

Kartal, dün saat 12.00'taki idmana gitmezken, telefonunu da kapattı. Futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer, deneyimli teknik adama ulaşamazken, Sportif Direktör Oğuz Çetin ise soluğu Kartal'ın evinde aldı ve deneyimli teknik adamın cuma namazından dönmesini bekledi.
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Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal arasındaki diyalog ortaya çıktı
2.5 SAAT TOPLANTI YAPILDI
Çetin, Kartal'la 2,5 saat boyunca bir toplantı yapsa da, deneyimli teknik adamın kararını değiştiremedi. Kamer ve Çetin kulüp binasına dönerken, görüşmenin ayrıntıları yönetim kuruluyla paylaşıldı.
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Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal arasındaki diyalog ortaya çıktı
AZİZ YILDIRIM İKNA ETTİ
Daha sonra Aziz Yıldırım devreye girerek, Kartal'ı ikna ettiği öğrenildi. Bu kapsamda Aziz Yıldırım'la İsmail Kartal'ın konuşması merak konusu olurken, edinilen bilgilere göre, "Aziz Yıldırım Kartal'a “Ne yapmaya çalışıyorsun sen, böyle şey mi olur?” dediği öğrenildi.
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Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal arasındaki diyalog ortaya çıktı
İsmail Kartal ise, “Ben dayanamıyorum. Herkes arkamdan iş çeviriyor, günde 7 tane ilaç kullanıyorum” dedi.
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Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal arasındaki diyalog ortaya çıktı
Yıldırım bunun üzerine, “Ben de 77 tane ilaç kullanıyorum. Dinlen, ben böyle bir şey duymadım, takımın başındasın” ifadelerini kullandı.
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Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal arasındaki diyalog ortaya çıktı
Ardından deneyimli teknik adam ise “Beni çok üzüyorlar. Hakkımda söylenenler, yakıştırmalar beni altüst etti. Özellikle eski bir Fenerbahçeli futbolcunun yorumlarından olumsuz etkilendim” dediği belirtildi.
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Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal arasındaki diyalog ortaya çıktı
Son olarak Başkan Yıldırım ise şunları söyledi: “Sen niye izliyorsun bu insanları? Bak ben izlemiyorum. Bu yorumlara kulağını tıka, bakma.
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Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal arasındaki diyalog ortaya çıktı
Şu ana kadar iyi gidiyorsun. Avrupa'da yenilgin yok, ligde 2 mağlubiyet aldık ama daha sezonun başı. Sonuna kadar arkandayım, bunu böyle bil.”
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Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal arasındaki diyalog ortaya çıktı
İSTİFA KARARINDAN VAZGEÇTİ
Bu konuşmanın ardından Kartal'ın istifa kararından vazgeçtiği öğrenilirken, dün akşam saatlerinde ise kulüpten açıklama geldi.
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Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal arasındaki diyalog ortaya çıktı
Sarı-lacivertli kulüpten konuya yönelik yapılan açıklamada, Kartal'ın görevinin başında olduğu ve Gaziantep FK maçının hazırlıklarına İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirileceği belirtildi.
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