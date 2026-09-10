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TOKİ kiralık konut başvuru şartları açıklandı

İstanbul'da TOKİ tarafından sağlanan 15 bin kiralık konuta başvuru şartları açıklandı. Başvuruların 14 Eylül'de başlayacağı ve ekim ayı itibarıyla konutların teslim edilmeye başlanacağı ifade edildi.

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Eklenme 10.09.2026 - 17:35

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), İstanbul’da 15 bin kiralık konut projesiyle kiralık daire fiyatlarını düşürmeyi planlıyor.

Bu kapsamda 15 bin kiralık konut başvuru şartları merak edilirken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise yaptığı açıklamada, 15 bin kiralık konutun yakın zamanda vatandaşlarla buluşacağını ifade etti.

KİRALIK KONUTLAR HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

Bakan Kurum, hukuki altyapının hazır olduğunu vurgularken, kiralık konutların yer alacağı ilçeleri açıkladı. Buna göre kiralık konutlar; Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy ilçelerinde olacak.

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3 YILLIĞINA KİRALANACAK

Bakan Kurum, vatandaşların kiralık sosyal konutları 3 yıllığına kiralayabileceğini belirterek 3 yılın ardından yeni hak sahiplerinin kurayla belirleneceğini açıkladı.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Öte yandan, 15 bin kiralık sosyal konut için başvuru şartları da belli oldu. Buna göre; 15 yaşını tamamlamış, evli, Türk vatandaşı, aylık hane geliri 100 bin liradan az olanlar kampanyaya başvurabilecek.

Ayrıca başvuru yapacak kişinin en az bir yıl İstanbul’da ikamet ediyor olması şartı aranırken, tapuda herhangi bir konutu olanlar başvuru yapamayacak.

KİRALIK KONUT FİYATLARI NE KADAR?

15 bin kiralık sosyal konut fiyatlarının piyasa rayiç bedelinin çok altında kira bedeliyle vatandaşların kullanımına sunulacağını açıklayan Bakan Kurum, kiralık konut fiyatlarını da paylaştı.

Buna göre 1+1 konut için 10 bin lira, 2+1 12 bin liradan başlarken 3+1 konutlar 15 bin, 4+1 konutlar ise 18 bin liradan başlayacak.

BAKAN KURUM’DAN AÇIKLAMA

Bakan Kurum konuya yönelik yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Hiç vakit kaybetmeden 14 Eylül tarihinde başvuruları başlatacağız. Hemen hak sahiplerini belirleyeceğiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la beraber ilk 1071 kiralık konutumuzun anahtarlarını Ekim ayında teslim edeceğiz. Bu adımımızla zaten düşme seyrine giren kira fiyatlarını daha da düşüreceğiz. Kimsenin barınma kaygısı çekmediği, yuvaların huzurla dolduğu bir ülke için durmadan yorulmadan çalışmayı sürdüreceğiz.”

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