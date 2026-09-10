Mehmet Ali Erbil kalp krizi geçirdi: İşte sağlık durumu

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın geçtiğimiz günlerde yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından bir endişe verici haber de Mehmet Ali Erbil’den geldi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Ünlü şovmen Erbil, evinde fenalaşarak kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirdi. Prova yaptığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan Erbil’in kalp krizi geçirdiği öğrenilirken, damarına stent takıldı.

YAKINLARI TARAFINDAN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Takvim’in haberine göre, 69 yaşındaki şovmen, evinde prova yaptığı esnada aniden rahatsızlanırken, yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

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DAMARINA STENT TAKILDI

Erbil’e burada müdahale edilirken, yapılan gerçekleştirilen kontroller neticesinde kalp krizi geçirdiği belirlendi. Erbil’in damarına stent takıldığı ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği ifade edildi.

EVİNDE İSTİRAHAT EDECEK

Ünlü şovmenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken bir süre evinde istirahat edeceği aktarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Erbil’in bir süre evinde istirahat edeceği belirtildi.