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Galatasaray, Sporting maçı hakemi Espen Eskas’ı UEFA’ya şikayet edecek

Galatasaray, dün akşam Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Sporting'e 3-1 mağlup olurken, sarı-kırmızılı takım, karşılaşmadaki performansı nedeniyle hakem Espen Eskas'ı UEFA'ya şikayet etme kararı aldı.

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Eklenme 10.09.2026 - 15:53

Galatasaray dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi ilk hafta karşılaşmasında Sporting’e deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

HAKEM BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Karşılaşmanın hakemi Espen Eskas’ın performansı büyük tepki çekerken; Eskas, saha içinde verdiği kararlar nedeniyle Teknik Direktör Okan Buruk’u resmen çılgına döndürdü.

UEFA’YA ŞİKAYET EDECEK

Bunun üzerine sarı-kırmızılı takım ise hakem için harekete geçti.

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Nevzat Dindar’ın haberine göre; sarı-kırmızılılar, Norveçli hakemi UEFA’ya şikayet etmeye karar verdi.

OKAN BURUK’TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Okan Buruk, Sporting karşılaşmasının ardından Eskas’ın kararlarına yönelik şu ifadelere yer vermişti:

“Birçok şey söyleyeceğim bugün. Futbolun dışında pek çok şey oldu. Hepsini söylemem gerek. Rakibimi tebrik ediyorum. Bu söylediklerimle onlarla bir ilgisi yok. Sonuçta çıkıp oynadılar. Böyle bir hakem yönetiminin rakibimizle alakası yok.

Fakat çok net kırmızı kart ve olmayan penaltıyla maça doğrudan etki eden bir hakem var. VAR hakemi bugün herhalde statta değildi. Kendisi hiçbir şeye karışmadı. Keşke o da maça gelseydi ve hem kırmızı kartı hem de penaltının olmadığını hakeme bildirseydi. Verilmeyen birçok sarı kart var.”

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