Okullar Ne Zaman Kapanacak?

Okullar Ne Zaman Kapanacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılı sona yaklaşırken öğrenciler ve veliler, yaz tatiline geçiş sürecine dair takvimi merakla takip ediyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak?

07.05.2026 - 11:28
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi doğrultusunda okulların kapanış tarihi belli oldu. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler için ders yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler, aynı gün sabah saatlerinde düzenlenecek karne dağıtımının ardından yaz tatiline başlayacak.

MEB takvimine göre karne dağıtımı 26 Haziran 2026 sabahı gerçekleştirilecek. Okullarda karne törenlerinin genellikle sabah saatlerinde yapılacağı, uygulamanın okul yönetimlerinin planlamasına göre küçük farklılıklar gösterebileceği belirtildi.

Karne ile birlikte öğrenciler takdir, teşekkür ve onur belgelerini de alarak eğitim öğretim yılını tamamlamış olacak.

Yaz Tatili Yaklaşık Üç Ay Sürecek

Okulların kapanmasının ardından başlayacak yaz tatilinin yaklaşık üç ay sürmesi planlanıyor. Öğrenciler yeni eğitim öğretim yılına Eylül ayında yeniden başlayacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılı, ara tatiller ve yarıyıl tatilinin ardından Haziran ayının son haftasında tamamlanarak kapanış yapmış olacak.

Eğitim Takvimi Öğrenciler İçin Son Aşamaya Geldi

Haziran ayına yaklaşılmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, eğitim yılının bitiş tarihine odaklanmış durumda. MEB tarafından belirlenen resmi takvimde herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

