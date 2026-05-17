Mert Hakan Yandaş Cezaevi Arkadaşının Düğününe Katıldı!

Mert Hakan Yandaş, 5 ay önce futbolda bahis ve şike operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 3 Nisan’da tahliye edilen ünlü futbolcu, cezaevi sürecinde tanıştığı koğuş arkadaşının daveti üzerine düğüne katıldı.

Yandaş’ın yanındaki kişilerin de cezaevinde birlikte kaldığı arkadaşları olduğu öğrenildi. Ünlü futbolcu, o anlarla ilgili sosyal medya hesabından, “Söz verdiğimiz gibi en kötü günde de en iyi günde de beraberiz artık.” şeklinde yorum yaptı.

C-17 DETAYI

Öte yandan, Yandaş ve arkadaşlarının oturduğu masadaki “C-17” detayı dikkat çekti. Bu detayın, Yandaş’ın cezaevinde C-17 koğuşunda kalması nedeniyle hazırlandığı öğrenildi.

Yandaş ve arkadaşlarının düğünde bol bol eğlendiği, eski günleri yad ederek duygusal anlar yaşadığı ifade edildi.