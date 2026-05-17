HaberX
TRY USD
DOLAR
45,5668 -%-0.02
TRY EUR
EURO
53,0043 -%-0.22
STERLİN
61,1770 -%-0.07
BİTCOİN
₺3.502.999 -%-0.64
ETHEREUM
₺96.527,00 -%-1.28
ALTIN
6.656,84₺ -%-0.51
Anasayfa/Spor/Mert Hakan Yandaş Cezaevi Arkadaşının Düğününe Katıldı!

Mert Hakan Yandaş Cezaevi Arkadaşının Düğününe Katıldı!

Mert Hakan Yandaş, bahis soruşturması çerçevesinde tutuklanmasının ardından kaldığı cezaevindeki arkadaşının düğününe katıldı. Yandaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Söz verdiğimiz gibi en kötü günde de en iyi günde de beraberiz artık.” ifadelerini kullandı.

Oluşturan
Eklenme 17.05.2026 - 16:33
Güncellenme 17.05.2026 - 22:01
Haberi PAYLAŞ
Takip Et Google News
Mert Hakan Yandaş Cezaevi Arkadaşının Düğününe Katıldı!

Mert Hakan Yandaş, 5 ay önce futbolda bahis ve şike operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 3 Nisan’da tahliye edilen ünlü futbolcu, cezaevi sürecinde tanıştığı koğuş arkadaşının daveti üzerine düğüne katıldı.

Yandaş’ın yanındaki kişilerin de cezaevinde birlikte kaldığı arkadaşları olduğu öğrenildi. Ünlü futbolcu, o anlarla ilgili sosyal medya hesabından, “Söz verdiğimiz gibi en kötü günde de en iyi günde de beraberiz artık.” şeklinde yorum yaptı.

C-17 DETAYI

Öte yandan, Yandaş ve arkadaşlarının oturduğu masadaki “C-17” detayı dikkat çekti. Bu detayın, Yandaş’ın cezaevinde C-17 koğuşunda kalması nedeniyle hazırlandığı öğrenildi.

Yandaş ve arkadaşlarının düğünde bol bol eğlendiği, eski günleri yad ederek duygusal anlar yaşadığı ifade edildi.

Avatar fotoğrafı
MUHABİR
Takip Et Bağlantı kopyalandı PAYLAŞ Tweetle

İlginizi Çekebilir

Spor

TTF’den Küme Düşmeme Talebine Olumsuz Yanıt: “Gündemimizde Yok”

52 dakika önce
Spor

Beşiktaş’ın Yeni Kaleci Adayı Altay Bayındır Oldu

2 saat önce
Spor

Batuhan Karadeniz Hakkında Kırmızı Bülten Çıkarıldı!

3 saat önce
Spor

Arda Güler İçin Suudi Arabistan’dan 80 Milyon Euroluk Teklif: İşte Real Madrid’in Cevabı!

3 saat önce
Spor

Devlet Bahçeli: “Bu Yıla Özel Küme Düşme Kaldırılsın”

5 saat önce
Spor

Beşiktaş’ta Domenico Tedesco Sesleri!

5 saat önce