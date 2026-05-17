Galatasaray Şampiyonluk Kutlamasında 200 Milyon TL Gelir Elde Etti!

Trendyol Süper Lig’de üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazanarak toplamda 26. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, geçtiğimiz günlerde görkemli bir şampiyonluk organizasyonu düzenledi.

Törende Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı futbolculara şampiyonluk kupası ile madalyalarını takdim etti. Futbolcuların kupayı coşkuyla havaya kaldırdığı gecede sarı-kırmızılı camia unutulmaz anlar yaşadı. Organizasyon boyunca yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular gecenin ilerleyen saatlerine kadar kutlamalara devam etti.

BİLET GELİRİ 160 MİLYON TL

Takvim’in haberine göre, sarı-kırmızılı kulübün kutlamalar için kasasından herhangi bir harcama çıkmadığı öğrenildi. Buna karşın Galatasaray’ın kasasına rekor düzeyde gelir girdi. Şampiyonluk kutlamasında saha içi bilet fiyatlarının 19 bin liraya kadar çıktığı ve bilet satışlarından toplam 160 milyon lira gelir elde edildiği belirtildi.

Bunun yanı sıra GS Store’da gün boyunca çok sayıda ürün satılırken mağaza satışlarından yaklaşık 40 milyon lira gelir sağlandı. Böylece Galatasaray’ın yalnızca bir gecede elde ettiği toplam gelir 200 milyon liraya ulaştı.

YÖNETİCİLER MEMNUN

Trendyol Süper Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi’ne katılım sayesinde önemli bir ekonomik kazanç elde eden Galatasaray’ın, şampiyonluk kutlamalarıyla birlikte gelirini daha da artırdığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin de kutlamalardan elde edilen gelirden oldukça memnun olduğu öğrenildi.