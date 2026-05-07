İspanya, Türkiye'nin Geliştirdiği 5'inci Nesil Savaş Uçağı KAAN'a Ortak Oluyor!

İspanya, Türkiye’nin Geliştirdiği 5’inci Nesil Savaş Uçağı KAAN’a Ortak Oluyor!

İspanya hükümetinin, KAAN için Ankara ile görüşmeler yaptığı ve İspanyol savunma sanayi şirketlerinin uçağın üretim ve geliştirme sürecine dahil olabileceği öne sürüldü.

Eklenme 07.05.2026 - 12:17
İspanya basını, Türkiye’nin geliştirdiği beşinci nesil savaş uçağı KAAN projesine İspanya hükümetinin de katılabileceğini duyurdu. Konuya ilişkin yayımlanan haberlerde, İspanya’nın F-35 Lightning II programından uzaklaşmasının ardından alternatif savaş uçağı seçeneklerini değerlendirdiği ve bu kapsamda Türkiye’nin geliştirdiği KAAN savaş uçağını gündemine aldığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, İspanyol savunma sanayi şirketlerinin KAAN’ın üretim ve geliştirme sürecine katkı sağlayabileceği ifade edilirken, özellikle İspanya ile Türkiye arasında daha önce HÜRJET eğitim uçağı konusunda başlatılan iş birliğinin KAAN projesine de taşınabileceği kaydedildi.

2028 YILINDA HİZMETE GİRECEK

Bu kapsamda söz konusu iş birliğinin; aviyonik sistemler, kompozit yapılar ve deniz platformlarına uygun versiyon geliştirmelerini içereceği aktarıldı. Madrid yönetiminin son dönemde F-35 programından uzaklaşmasının ardından yeni arayışlara yöneldiği ve Türkiye’nin geliştirdiği KAAN projesinin alternatif seçeneklerden biri olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Türkiye’nin geliştirdiği beşinci nesil savaş uçağı KAAN’a daha önce Suudi Arabistan, Pakistan, Endonezya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin de ilgi gösterdiğine ilişkin haberler uluslararası basında yer almıştı. Ayrıca Endonezya’nın 48 adet KAAN savaş uçağı satın alacağı ve bu kapsamda yaklaşık 10 milyar dolarlık bir anlaşma yapıldığı öne sürülmüştü.

KAAN’ın 2028 yılı itibarıyla aktif olarak hizmete girmesi bekleniyor.

