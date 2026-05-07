iPhone Fold Sızdırıldı: Tasarım ve Teknik Özellikler Netleşti

Apple’ın katlanabilir telefon pazarına yönelik hazırladığı “iPhone Fold” modeline ait yeni bir prototip görüntüsü paylaşıldı. Unbox Therapy tarafından paylaşılan video, cihazın tasarımına ve fiziksel ölçülerine ilişkin en net görsellerden biri olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu modelin henüz resmi olarak doğrulanmadığı ancak sızıntılarda yer alan prototip üzerinden değerlendirmeler yapıldığı belirtiliyor.

Katlanabilir Yapıda Pasaport Benzeri Tasarım

Paylaşılan görüntülere göre cihaz, kapalı konumda pasaport benzeri kompakt bir forma sahip. Açıldığında ise küçük bir tablet deneyimi sunduğu ifade ediliyor. Bu tasarım, katlanabilir telefon segmentinde yer alan mevcut modellere benzer bir kullanım senaryosu sunuyor.

Cihazın ölçülerine ilişkin verilen bilgilere göre:

Kapalı halde: 117 mm uzunluk, 84,27 mm genişlik, 11,02 mm kalınlık

Açık halde: 5,2 mm kalınlık

Teknik Özellikler ve Malzeme Detayları

Sızıntılarda yer alan bilgilere göre iPhone Fold modelinde dayanıklılığı artırmaya yönelik bir yapı tercih edilmiş. Menteşe bölümünde paslanmaz çelik ve titanyum alaşımının kullanılacağı iddia ediliyor. Ayrıca bazı raporlarda sıvı metal menteşe teknolojisinin de test aşamasında olduğu belirtiliyor.

Ekran tarafında ise kat izini azaltmaya yönelik çok katmanlı özel panel teknolojisinin kullanılması planlanıyor.

Özellik Detay Model adı iPhone Fold (iddia) Form faktörü Katlanabilir telefon / tablet hibrit Kapalı boyut 117 x 84,27 x 11,02 mm Açık kalınlık 5,2 mm Menteşe yapısı Titanyum alaşım / paslanmaz çelik Ekran teknolojisi Kat izi azaltılmış çok katmanlı panel Üretim iddiası Samsung OLED panel tedariki Planlanan dönem 2026

Olası Fiyat Aralığı

Katlanabilir telefon pazarında Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi üreticilerin aktif rol alıyor. Apple’ın bu segmente giriş yapması halinde rekabetin daha da yoğunlaşacak.

iPhone Fold için yapılacak fiyatlandırmaya ilişkin farklı raporlar bulunuyor. Bazı kaynaklarda cihazın 2.300 dolar seviyesine kadar çıkabileceği belirtilirken, diğer sızıntılar başlangıç fiyatının yaklaşık 2.000 dolar civarında olabileceğini öne sürüyor.

Sektör kaynaklarında yer alan bilgilere göre Apple’ın katlanabilir iPhone modelini 2026 yılı içerisinde tanıtabileceği konuşuluyor. Ancak şirketten konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil.