HaberX
TRY USD
DOLAR
45,3491 +%0.25
TRY EUR
EURO
53,4517 +%0.47
STERLİN
61,8370 +%0.51
BİTCOİN
₺3.626.193 -%-0.09
ETHEREUM
₺104.632,00 +%0.63
ALTIN
6.888,99₺ +%1.08
Anasayfa/Teknoloji/iPhone Fold Sızdırıldı: Tasarım ve Teknik Özellikler Netleşti

iPhone Fold Sızdırıldı: Tasarım ve Teknik Özellikler Netleşti

Apple’ın katlanabilir iPhone Fold modeli olduğu iddia edilen prototipe ait yeni görüntüler paylaşıldı. Cihazın pasaport benzeri tasarımı, teknik ölçüleri, menteşe yapısı ve ekran teknolojisine dair detaylar netleşti.

Oluşturan
Eklenme 07.05.2026 - 12:12
Haberi PAYLAŞ
iPhone Fold Sızdırıldı: Tasarım ve Teknik Özellikler Netleşti

Apple’ın katlanabilir telefon pazarına yönelik hazırladığı “iPhone Fold” modeline ait yeni bir prototip görüntüsü paylaşıldı. Unbox Therapy tarafından paylaşılan video, cihazın tasarımına ve fiziksel ölçülerine ilişkin en net görsellerden biri olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu modelin henüz resmi olarak doğrulanmadığı ancak sızıntılarda yer alan prototip üzerinden değerlendirmeler yapıldığı belirtiliyor.

Katlanabilir Yapıda Pasaport Benzeri Tasarım

Paylaşılan görüntülere göre cihaz, kapalı konumda pasaport benzeri kompakt bir forma sahip. Açıldığında ise küçük bir tablet deneyimi sunduğu ifade ediliyor. Bu tasarım, katlanabilir telefon segmentinde yer alan mevcut modellere benzer bir kullanım senaryosu sunuyor.

Cihazın ölçülerine ilişkin verilen bilgilere göre:

  • Kapalı halde: 117 mm uzunluk, 84,27 mm genişlik, 11,02 mm kalınlık
  • Açık halde: 5,2 mm kalınlık

Teknik Özellikler ve Malzeme Detayları

Sızıntılarda yer alan bilgilere göre iPhone Fold modelinde dayanıklılığı artırmaya yönelik bir yapı tercih edilmiş. Menteşe bölümünde paslanmaz çelik ve titanyum alaşımının kullanılacağı iddia ediliyor. Ayrıca bazı raporlarda sıvı metal menteşe teknolojisinin de test aşamasında olduğu belirtiliyor.

Ekran tarafında ise kat izini azaltmaya yönelik çok katmanlı özel panel teknolojisinin kullanılması planlanıyor.

Özellik Detay
Model adı iPhone Fold (iddia)
Form faktörü Katlanabilir telefon / tablet hibrit
Kapalı boyut 117 x 84,27 x 11,02 mm
Açık kalınlık 5,2 mm
Menteşe yapısı Titanyum alaşım / paslanmaz çelik
Ekran teknolojisi Kat izi azaltılmış çok katmanlı panel
Üretim iddiası Samsung OLED panel tedariki
Planlanan dönem 2026

Olası Fiyat Aralığı

Katlanabilir telefon pazarında Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi üreticilerin aktif rol alıyor. Apple’ın bu segmente giriş yapması halinde rekabetin daha da yoğunlaşacak.

iPhone Fold için yapılacak fiyatlandırmaya ilişkin farklı raporlar bulunuyor. Bazı kaynaklarda cihazın 2.300 dolar seviyesine kadar çıkabileceği belirtilirken, diğer sızıntılar başlangıç fiyatının yaklaşık 2.000 dolar civarında olabileceğini öne sürüyor.

Sektör kaynaklarında yer alan bilgilere göre Apple’ın katlanabilir iPhone modelini 2026 yılı içerisinde tanıtabileceği konuşuluyor. Ancak şirketten konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil.

Avatar fotoğrafı
MUHABİR
Takip Et Bağlantı kopyalandı PAYLAŞ Tweetle

Benzer Haberler

Teknoloji

Telefonu Elinizden Bıraktığınızda Ne Olur? 48 Saatlik Dijital Detoks Deneyinin Şaşırtıcı Sonuçları

6 saat önce
Teknoloji

Instagram, Mesajlaşmalardaki Gizlilik Seçeneğini Kaldırdı!

7 saat önce
Instagram Çöktü Mü? Akış Yenilenmiyor Hatası
Teknoloji

Instagram Çöktü Mü? Akış Yenilenmiyor Hatası

1 gün önce
Diablo 4 Secret Cow Level Açığa Çıktı: Gizli Bölgeye Nasıl Girilir, Cow King Ödülü Ne?
Teknoloji

Diablo 4 Secret Cow Level Açığa Çıktı: Gizli Bölgeye Nasıl Girilir, Cow King Ödülü Ne?

1 gün önce
Mobile Legends Çöktü Mü? Bağlantı Hatası ve Oyundan Atma Sorunu Yaşanıyor
Teknoloji

Mobile Legends Çöktü Mü? Bağlantı Hatası ve Oyundan Atma Sorunu Yaşanıyor

1 gün önce
Porsche Araçlar Tek Tuşla Renk Değiştirecek
Teknoloji

Porsche Araçlar Tek Tuşla Renk Değiştirecek

3 gün önce