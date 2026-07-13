HaberX
Anasayfa/Gündem/Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ilk kez açıkladı: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında FETÖ izleri

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ilk kez açıkladı: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında FETÖ izleri

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başsavcılık, Yazıcıoğlu soruşturmasında FETÖ üyelerinin “tasarlayarak kasten öldürme” suçu işlediklerine yönelik önemli delillerin tespit edildiğini aktardı.

Oluşturan
Eklenme 13.07.2026 - 13:32
Güncellenme 13.07.2026 - 13:39
Haberi PAYLAŞ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına yönelik yaptığı açıklamada, gözaltına alınan 25 kişinin FETÖ faaliyetleri doğrultusunda “tasarlayarak kasten öldürme” suçunu işlediklerine ilişkin önemli deliller tespit ettiklerini belirtti. 

Başsavcılık tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklama şu şekilde:

“İlgili kişilerin FETÖ faaliyetleri kapsamında “tasarlayarak kasten öldürme” suçunu işlediklerine dair kuvvetli şüphenin varlığını gösteren somut deliller bulunduğu tespit edilmiştir. Şüphelilerin ikametleri ve eşyalarında gerçekleştirilen aramalarda 20 adet tabanca, 2507 adet farklı çaplarda mermi, 35 adet şarjör, 2 adet av tüfeği ele geçirilmiştir.”

Haber Devam Ediyor
Cinayete azmettirme suçundan yargılanan Survivor’ın eski yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu’ndan mahkemede dikkat çeken açıklamalar
Gündem
Cinayete azmettirme suçundan yargılanan Survivor’ın eski yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu’ndan mahkemede dikkat çeken açıklamalar
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine yönelik davada yargılanan tutuklu sanık ve Survivor'ın eski yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, mahkemede yaptığı savunmada dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, günah keçisi ilan edildiğini ve mağdur olduğunu ifade etti.
Kesimhanelere Dijital Takip Zorunluluğu Geliyor: Tüm Süreç Kamera ile İzlenecek
Gündem
Kesimhanelere Dijital Takip Zorunluluğu Geliyor: Tüm Süreç Kamera ile İzlenecek
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı düzenlemeyle kesimhanelerde hayvanların dijital takibi, görüntüleme sistemleri ve hijyen standartları zorunlu hale geliyor.

NE OLMUŞTU?

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 30 ilde 25 kişi gözaltına alınmıştı. Ayrıca soruşturma kapsamında iki kişinin cezaevinde olduğu ve iki kişinin ise yurt dışında firari olduğu belirtilirken, firari kişilerin Türkiye’ye getirilmesine ilişkin çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

İlginizi Çekebilir

Haluk levent
Gündem

Haluk Levent açıklamasına bakanlıktan sert yanıt

8 saat önce
Gündem

Gözaltına alınan Haluk Levent’ten ilk açıklama: “Asıl bombayı bekleyin”

13 saat önce
Gündem

Haluk Levent’in kaçış planı deşifre oldu

13 saat önce
Gündem

Cinayete azmettirme suçundan yargılanan Survivor’ın eski yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu’ndan mahkemede dikkat çeken açıklamalar

14 saat önce
Gündem

Muhsin Yazıcıoğlu davasında flaş gelişme: 25 şüpheli yakalandı

18 saat önce
Haluk Levent
Gündem

Ahbap Başkanı Haluk Levent neden gözaltına alındı? Haluk Levent açıklama yaptı mı?

1 gün önce