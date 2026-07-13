Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ilk kez açıkladı: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında FETÖ izleri

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına yönelik yaptığı açıklamada, gözaltına alınan 25 kişinin FETÖ faaliyetleri doğrultusunda “tasarlayarak kasten öldürme” suçunu işlediklerine ilişkin önemli deliller tespit ettiklerini belirtti.

Başsavcılık tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklama şu şekilde:

“İlgili kişilerin FETÖ faaliyetleri kapsamında “tasarlayarak kasten öldürme” suçunu işlediklerine dair kuvvetli şüphenin varlığını gösteren somut deliller bulunduğu tespit edilmiştir. Şüphelilerin ikametleri ve eşyalarında gerçekleştirilen aramalarda 20 adet tabanca, 2507 adet farklı çaplarda mermi, 35 adet şarjör, 2 adet av tüfeği ele geçirilmiştir.”

Haber Devam Ediyor

NE OLMUŞTU?

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 30 ilde 25 kişi gözaltına alınmıştı. Ayrıca soruşturma kapsamında iki kişinin cezaevinde olduğu ve iki kişinin ise yurt dışında firari olduğu belirtilirken, firari kişilerin Türkiye’ye getirilmesine ilişkin çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.