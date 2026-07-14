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Eski futbolcu Nihat Kahveci gözaltına alındı

Eski futbolcu Nihat Kahveci, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

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Eklenme 14.07.2026 - 11:46
Güncellenme 14.07.2026 - 14:23
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Eşi Fulya Kahveci ile gittiği restoranda tartışmasının ardından şiddet uyguladığı iddia edilen eski futbolcu Nihat Kahveci gözaltına alındı.

NİHAT KAHVECİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Gazeteci İhsan Yalçın’a göre, eski futbolcu hakkında eşini darp ettiği iddiasıyla işlem başlatıldı. Olaydan sonra Kahveci, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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NİHAT KAHVECİ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDI MI?

Eski milli futbolcunun eski eşi Pınar Kaşgören, Kahveci hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Kaşgören, eski futbolcunun çocuklarına mesajla sözlü şiddet uyguladığı ve hakaret ettiği iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Başvuruyu inceleyen Bakırköy Aile Mahkemesi başvuruyu incelemesinin ardından eski futbolcuya yönelik eski eşi ve çocuklarına yaklaşmaması ve iletişim kurmaması yönünde uzaklaştırma ve koruma kararı çıkarmıştı. 

NİHAT KAHVECİ SERBEST BIRAKILDI MI? 

Nihat Kahveci ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

 

NİHAT KAHVECİ’NİN EŞİ NELER SÖYLEDİ? 

Nihat Kahveci’nin eşi Fulya Sever Kahveci, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:  

“Arkadaşlar sakin olalım, beraberiz, yan yanayız. Eşler aynı fikirde olmayabilir, tartışabilir. Fakat bu asla eşimin bana şiddet uygulayacağı durumunu oluşturmayacaktır.” 

NİHAT KAHVECİ KİMDİR?

23 Kasım 1979’da İstanbul’da dünyaya gelen Nihat Kahveci, futbola Esenlerspor’da lise yıllarında başladı. Lise hayatı boyunca Esenlerspor’un yıldızlar kategorisinde görev alıp, liseden mezun olmasının ardından Beşiktaş tarama ekibinde bulunan Rauf Başer tarafından siyah-beyazlı kulübün altyapısına alındı.

Teknik Direktör John Toshack tarafından 1997-98 sezonunda A Takım’a alınan Kahveci, Ocak 2022’de eski Teknik Direktörü Toshack tarafından İspanya La Liga takımı Real Sociedad’a transfer edildi.

Kahveci, Real Sociedad’da 4,5 yıl forma giymesinin ardından 2006 yılında sözleşmesi sona erince Villarreal’e bonservis ödemeden transfer oldu.

Nihat Kahveci, 17 Ocak 2012 tarihinde profesyonel kariyerini noktaladığını açıkladı.

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