Ahbap Derneği soruşturmasında 14 kişi daha gözaltına alındı

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı , Ahbap Derneği ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı vermiştir ve 23 kişi gözaltına alınmıştır.

, ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı vermiştir ve 23 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması" ve "Vergi Usul Kanununa ve Dernekler Kanununa Muhalefet" suçlarını kapsamaktadır.

Yapılan operasyonlarda, Haluk Levent'in asistanına ait hesaplara aktarılan bağışların haksız kazanç sağlamak amacıyla kullanıldığı belirlenmiş ve çeşitli materyaller ele geçirilmiştir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturması doğrultusunda 14 kişi hakkında gözaltı kararı verirken, derneğe ilişkin soruşturmada aralarında örgüt şefi Haluk Levent’in de olduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı.

BAŞSAVCILIK’TAN AÇIKLAMA

Başsavcılık konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak”, “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması”, “Vergi Usul Kanununa ve Dernekler Kanununa Muhalefet” suçlarına ilişkin gerçekleştirilen soruşturma çerçevesinde,

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Şüpheli Haluk Levent’in kardeşi ve Şile Belediyesi’ne ilişkin gerçekleştirilen rüşvet soruşturmasında tutuklu bulunan Berkant Acil isimli kişinin Şile Belediyesi’nce gerçekleştirilen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali’ni Su Müzik Yapım Şirketi’ni paravan olarak kullanmak kaydıyla doğrudan temin yöntemiyle aldığı ilgili bahse konu doğrudan temin ihalesinin usulsüz olduğu, şüphelilerin sahne, ışık ve ses düzeni gibi giderleri sahte fatura almak suretiyle yüksek gösterdiği, mali bilirkişi raporuyla gerçekleştirilen yolsuzlukların belirlendiği,

Ahbap Derneği’ne gerçekleştirilen bağışların bir bölümünün, müteakiben 125 milyon 765 bin TL’nin Haluk Levent’in asistanı olan ilgili şahsın kişisel hesabına aktarıldığı paranın Berkant Acil ve bağlantılı olduğu şahıs ve şirketlerin hesaplarına aktarıldığı, böylece haksız kazanç sağlayarak bağışların amacı dışında kullanıldığı belirlenmiştir.

Şüphelilerin yakalanarak yasal dışı eylemlerin sona erdirilmesi için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından planlanan operasyon doğrultusunda İzmir, İstanbul, Kocaeli ve Muğla kentlerindeki 14 şüpheli ve 4 şirkete ilişkin 14 Temmuz 2024’te tarihinde arama, el koyma ve yakalama faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

İcra edilen aramalarda değişik materyaller ele geçirilerek şüpheliler yakalanmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir.”