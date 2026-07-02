Bayern Münih’in yeni transferi Ismael Saibari neden 34 numarayı seçti?

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PSV Eindhoven formasıyla geçen sezon harikalar yaratan ve bir dönem Galatasaray ile adı da anılan Faslı futbolcu Ismael Saibari, yeni sezonda Alman devi Bayern Münih’te forma giyecek. Genç orta saha oyuncusunun Bavyera ekibinde 34 numaralı formayı tercih etmesinin nedeni, futbolseverler arasında tartışmaya yol açmıştı. Saibari’nin 34 numaralı formayı seçmesinin arkasında duygusal bir hikaye olduğu ortaya çıktı.

Ismael Saibari’nin neden 34 numarasını seçti?

Bayern Münih’in yeni transferi Ismael Saibari, Alman ekibinde neden 34 numarayı tercih ettiğine dair merak edilenleri yanıtladı. Saibari, yaklaşık 9 yıl önce ağır bir sağlık sorunu yaşayan arkadaşı Abdelhak Nouri’ye duyduğu saygıdan dolayı bu numarayı tercih ettiğini belirtti.

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Daha önce Sandro Wagner, Pierre-Emile Hojbjerg, Marco Freidl ve son olarak Deniz Ofli gibi isimler de Bayern Münih forması giyerken 34 numarayı tercih etmişti.

Saibari konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Hayatta kaldı ama o günden beri yardımsız hareket edemiyor. 34 numaralı formayı giyerek ona destek oluyorum; bu, onun son forma numarasıydı.”

Ajax altyapısından yetişen ve Hollanda futbolunun en büyük yetenekleri arasında gösterilen Nouri, 2017 yılında Werder Bremen ile oynanan hazırlık karşılaşmasında fenalaşarak yere yığılmış, yaşadığı ağır sağlık sorununun ardından kalıcı beyin hasarı nedeniyle futbol kariyerini noktalamak zorunda kalmıştı.

Kompany’nin anahtar isimlerinden olacak

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany’nin yeni sezondaki en büyük kozlarından birisi olması beklenen Saibari, sadece Alman taraftarların değil, tüm dünyanın merakla izleyeceği yıldız isimlerden birisi olacak.