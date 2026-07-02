Beşiktaş, Vanja Milinkovic-Savic için Napoli ile pazarlığa başladı

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Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Devis Vazquez gibi kalecilerden beklediği performansı alamayan Beşiktaş, yeni sezonda kalesini güvenle emanet edebileceği bir isim arayışında. İtalyan basınından gelen son iddialara göre, siyah-beyazlı takımın Napoli’nin Sırp kalecisi Vanja Milinkovic-Savic için harekete geçtiği öğrenildi.

Beşiktaş’ın yeni kalecisi İtalya’dan gelecek

Serie A’nın köklü kulüplerinden Napoli’nin kalesini koruyan 29 yaşındaki Sırp milli kaleci Vanja Milinkovic-Savic, Beşiktaş’ın kaleci bölgesi için öncelikli hedefi haline geldi. Siyah-beyazlı yönetimin tecrübeli eldiven için İtalyan kulübüyle ilk temasını gerçekleştirdiği öğrenildi.

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İtalya’da yayın yapan gazeteci Nicolò Schira ile Il Mattino’da yer alan haberlere göre Beşiktaş, 29 yaşındaki kalecinin durumunu yakından takip ediyor. Siyah-beyazlıların, olası transferin mali detaylarını değerlendirmek üzere Napoli cephesiyle görüşmelere başladığı ifade edildi.

Napoli’nin beklentisi en az 15 milyon euro

Ortaya atılan iddialara göre, Beşiktaş’ın kalesini emanet etmek istediği Milinkovic-Savic için Napoli’nin 15 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi var. Sırp kaleci için siyah-beyazlılar dışında İngiltere’den Newcastle United ile İtalya’dan Juventus’un da masa da olduğu gelen bilgiler arasında.

Vincenzo Italiano onay verdi

Beşiktaş’ın yeni teknik patronu Vincenzo Italiano da 29 yaşındaki Milinkovic-Savic’in transferi konusunda yönetime onay verdi. Sırp kalecinin, Italiano’nun geriden oyun kurmaya dayalı futboluna uyum sağlaması sebebiyle transferde öncelikli isimler arasına girdiği ifade edildi.