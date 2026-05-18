Beklenen Haber Geldi! GTA 6 Çıkış Tarihi Netleşti

Grand Theft Auto VI (GTA 6) ile ilgili yeni bilgiler, kamuoyuna yansıyan röportaj görüntüleri ve sektörel kaynaklarda yer alan değerlendirmelerle birlikte gündeme geldi. Take-Two Interactive CEO’su Strauss Zelnick’e atfedilen açıklamalarda, oyunun 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürülmesinin planlandığı yönünde ifadeler yer aldı.

Söz konusu tarih, daha önce gündeme gelen erteleme iddialarının ardından en net zaman çerçevelerinden biri olarak öne çıkarken, geliştirme sürecinin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğine dair değerlendirmeler de dikkat çekti.

Ön Sipariş Sızıntısı Borsada Hareketlilik Yarattı

ABD merkezli bir teknoloji perakendecisine ait olduğu öne sürülen bir ön sipariş e-postasının kamuoyuna sızması, GTA 6 çıkış tarihi ile ilgili beklentileri yeniden gündeme taşıdı. Fiziksel sürüme ilişkin paylaşılan bu bilginin ardından Take-Two Interactive hisselerinde kısa süreli bir yükseliş yaşandığı aktarıldı.

Şirketin piyasa değerinde geçici bir artış görülürken, yatırımcıların özellikle GTA 6’nın satış performansı ve finansal etkilerine odaklandığı belirtiliyor.

Vice City Evrenine Dönüş ve Hikâye Yapısı

GTA 6’nın, serinin ikonik bölgelerinden biri olan Vice City temalı bir dünyada geçeceği ifade ediliyor. Hikâyenin merkezinde Lucia ve Jason isimli iki karakterin yer alacağı ve anlatının bu ikili üzerinden ilerleyeceği aktarılıyor.

Oyun, Rockstar Games tarafından geliştirilen RAGE oyun motorunun güncellenmiş bir sürümü ile hazırlanıyor. Yeni yapay zekâ sistemleriyle birlikte açık dünya deneyiminin daha dinamik ve etkileşimli bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiği belirtiliyor.

Konsol ve PC Çıkış Planı

GTA 6’nın ilk aşamada PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformları için yayınlanması planlanıyor. PC sürümünün ise Rockstar Games’in önceki çıkış stratejilerine paralel şekilde daha sonraki bir dönemde, 2027 yılı içerisinde piyasaya sürülebileceği öngörülüyor.

GTA 6, oyun endüstrisinin en çok takip edilen projeleri arasında yer almayı sürdürüyor. Çıkış tarihi, satış performansı ve oyun içeriğine ilişkin gelişmeler hem oyuncu topluluğu hem de sektör paydaşları tarafından yakından izleniyor.