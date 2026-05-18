Tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı’nın Eski Eşi Nagehan Alçı’dan İlk Açıklama Geldi!

Yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlamaları kapsamında bugün Rasim Ozan Kütahyalı’ya yönelik soruşturmada, Kütahyalı’nın eski eşi Nagehan Alçı ile ortak hesaplara ilişkin para hareketlerinin mercek altına alındığı iddia edildi. Nagehan Alçı ise gündeme gelen iddiaların ardından sessizliğini bozdu.

Kütahyalı’dan boşanmasının ardından, eski eşi Alçı’ya gönderildiği iddia edilen para transferlerine ilişkin MASAK incelemesinin sürdüğü yönündeki haberlerin ardından Nagehan Alçı açıklama yaptı. Alçı, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, “Bana gönderildiği öne sürülen paraya ilişkin haberler doğru değildir.” ifadelerini kullandı.

“ÇOK ALACAĞIM VAR”

Alçı açıklamasında şunları söyledi:

“Rasim’in bana gönderdiği öne sürülen para hiçbir zaman benim elime geçmedi. Ortak hesaptan yine kendi borçlarını kapatmak için kullandı. Ben Rasim’den hiç para almadım. Çocuklar için çok alacağım bulunuyor. Yaşadıklarına ilişkin ne hissedeceğimi bilemiyorum.”

Rasim Ozan Kütahyalı, soruşturma kapsamında 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.