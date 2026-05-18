Dünyaca Ünlü YouTube Kanalı La Liga’nın Yayın Haklarını Satın Aldı!

İspanya La Liga’nın Brezilya’da ücretsiz şekilde yayınlanması için devreye giren dünyaca ünlü Brezilyalı YouTuber Cazé TV, La Liga ile altı sezonluk yayın anlaşması imzaladı. Yapılan anlaşma kapsamında İspanya La Liga maçlarının altı sezon boyunca Brezilya’da ücretsiz olarak yayınlanacağı açıklandı.

Anlaşma çerçevesinde La Liga maçları altı yıl boyunca Brezilya’da Cazé TV üzerinden yayınlanacak. Yayınların büyük oranda ücretsiz olması ise anlaşmanın en dikkat çeken detaylarından biri oldu. Cazé TV, özellikle YouTube üzerinden geniş bir kitleye ulaşmayı hedeflediğini duyururken, içeriklerin farklı dijital platformlarda da yayınlanacağı ifade edildi.

LA LİGA BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

Bu anlaşmayla birlikte La Liga’nın Brezilya’daki görünürlüğünün artırılması ve özellikle gençlerin dünya futboluna daha kolay şekilde ulaşmasının hedeflendiği belirtildi.

La Liga Başkanı Javier Tebas, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Brezilya’nın futbol tutkusu ve Brezilyalı futbolseverlerin La Liga’ya olan ilgisi nedeniyle ülkenin kendileri için son derece stratejik bir pazar olduğunu söyledi. Tebas ayrıca, Cazé TV’nin Brezilya’daki futbol kültürünü iyi tanıdığını ve dijital yayıncılık konusunda önemli bir güce sahip olduğunu ifade etti.

DÜNYA FUTBOLUNUN EN ÖNEMLİ LİGLERİNDEN

Cazé TV ise yaptığı açıklamada La Liga ile gerçekleştirilen anlaşmadan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, La Liga’nın dünya futbolunun en önemli liglerinden biri olduğunu vurguladı. Platform, bu iş birliğinin her iki taraf açısından da oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Öte yandan Ronaldo Nazário, Ronaldinho, Rivaldo, Marcelo Vieira, Roberto Carlos, Neymar ve Romário gibi dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcuların uzun yıllar boyunca La Liga’da forma giymesinin, Brezilyalıların lige olan ilgisini artırdığı aktarıldı.