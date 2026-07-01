Belçika ile Senegal Son 16 için karşı karşıya: İlk 11’ler belli oldu

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Futbolun en büyük organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası’nda Son 16’ya kalacak yeni bir ekip daha bu gece belli olacak. De Bruyne, Tielemans, Courtois gibi yıldızlarıyla turnuvada başarı hedefleyen Belçika, Mane, Jakobs, Sarr gibi önemli isimlere sahip olan Senegal ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin ilk 11’leri an itibariyle belli oldu.

Belçika – Senegal maçının ilk 11’leri açıklandı

Belçika: Courtois, Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper, Tielemans, Vanaken, Doku, De Bruyne, Trossard, De Ketelaere.

Senegal: Diaw, Diatta, Ciss, Niakhate, Jakobs, Diarra, I. Gueye, P. Gueye, Ndiaye, Mane, Sarr.

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Maçın hakemi Honduraslı

Belçika ile Senegal arasındaki Son 32 turu eleme karşılaşmasında Honduraslı hakem Hector Said Martinez düdük çalacak.

Belçika’nın Dünya Kupası macerası

Dünya Kupası’nda G Grubu’nda yer alan Belçika, Mısır ve İran maçlarından birer puanla ayrıldıktan sonra son maçında Yeni Zelanda’yı 5-1 yenerek grubunu lider bitirdi ve Son 32 turuna yükseldi.

Senegal’in Dünya Kupası serüveni

Senegal ise I Grubu’nda başladığı Dünya Kupası macerasında, ilk maçında Fransa’ya, ikinci maçındaysa Norveç’e kaybettikten sonra son maçında Irak’ı 5-0 mağlup etti ve ”en iyi üçüncüler” kategorisindeki sekizinci takım olarak üst tura çıkmayı başardı.