Fenerbahçe’de Sofyan Amrabat planı ortaya çıktı: Yeni hedef genç İspanyol

Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken diğer yandan maaş bütçesinin dengelenmesi ve yabancı oyuncu kontenjanında yer açılması için çalışmalar da sürüyor. Geçen sezonu İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis’te kiralık olarak geçiren Sofyan Amrabat’ın kalıcı olarak takımdan gönderilmesi de planlamalardan birisi.
Fenerbahçe’de Sofyan Amrabat için takas planı
La Liga’da başarılı bir sezon geçiren Sofyan Amrabat için Fenerbahçe’nin kapısını çalmaya hazırlanan İspanyol ekibinin, sarı-lacivertli kulübün kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenilirken Fenerbahçe’nin Real Betis’e sürpriz bir isim için takas teklif etmeye hazırlandığı kaydedildi. Avrupa basının haberlerine göre, bu ismin genç İspanyol savunmacı Jose Antonio Morante Jr. olduğu öğrenildi.
Pellegrini istemiyor, talip sayısı arttı
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini’nin genç savunmacının takımdan ayrılmasına sıcak baktığı belirtilirken, Amrabat transferinde takas seçeneğinin de değerlendirildiği öne sürüldü.
Altyapısından yetiştiği Real Betis ile geçen sezon 38 maça çıkan Morante, bu maçlarda 9 kez fileleri havalandırdı ve 4 kez gol pası verdi.
Fenerbahçe’nin beklentisi en az 12 milyon Euro
Fenerbahçe’nin Faslı orta saha için minimum 12 milyon Euro’luk bir bonservis beklentisi varken Real Betis’in şu ana kadar 7 milyon Euro’ya kadar çıktığı öne sürüldü.
Beşiktaş da devrede
Öte yandan Amrabat için yalnızca Real Betis’in devrede olmadığı belirtiliyor. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ın da teknik direktör Vincenzo Italiano’nun raporu doğrultusunda Faslı futbolcuyu transfer listesine aldığı ve yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde bir bütçe hazırladığı öne sürülüyor. Yunanistan temsilcisi Olympiakos’un da oyuncu için resmi girişim yaptığı aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.
Sofyan Amrabat’ın geleceğinin, Fenerbahçe’nin Temmuz kampı sonrasında netleşmesi bekleniyor.