Fenerbahçe’de Sofyan Amrabat planı ortaya çıktı: Yeni hedef genç İspanyol

HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Fenerbahçe , yeni sezon hazırlıkları kapsamında maaş bütçesini dengelemek ve yabancı oyuncu kontenjanında yer açmak için çalışmalar yapmaktadır; bu süreçte Sofyan Amrabat 'ın takımdan gönderilmesi planlanmaktadır.

, yeni sezon hazırlıkları kapsamında maaş bütçesini dengelemek ve yabancı oyuncu kontenjanında yer açmak için çalışmalar yapmaktadır; bu süreçte 'ın takımdan gönderilmesi planlanmaktadır. Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini , genç savunmacı Jose Antonio Morante Jr. 'ın takımdan ayrılmasına sıcak bakmakta ve Amrabat için takas seçeneği değerlendirilmektedir.

Teknik Direktörü , genç savunmacı 'ın takımdan ayrılmasına sıcak bakmakta ve Amrabat için takas seçeneği değerlendirilmektedir. Fenerbahçe, Sofyan Amrabat için minimum 12 milyon Euro bonservis beklentisi taşırken, Real Betis 7 milyon Euro'ya kadar teklif yapmıştır; ayrıca Beşiktaş ve Olympiakos da oyuncuya talip olmuştur.

Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken diğer yandan maaş bütçesinin dengelenmesi ve yabancı oyuncu kontenjanında yer açılması için çalışmalar da sürüyor. Geçen sezonu İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis’te kiralık olarak geçiren Sofyan Amrabat’ın kalıcı olarak takımdan gönderilmesi de planlamalardan birisi.

Fenerbahçe’de Sofyan Amrabat için takas planı

La Liga’da başarılı bir sezon geçiren Sofyan Amrabat için Fenerbahçe’nin kapısını çalmaya hazırlanan İspanyol ekibinin, sarı-lacivertli kulübün kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenilirken Fenerbahçe’nin Real Betis’e sürpriz bir isim için takas teklif etmeye hazırlandığı kaydedildi. Avrupa basının haberlerine göre, bu ismin genç İspanyol savunmacı Jose Antonio Morante Jr. olduğu öğrenildi.

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Pellegrini istemiyor, talip sayısı arttı

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini’nin genç savunmacının takımdan ayrılmasına sıcak baktığı belirtilirken, Amrabat transferinde takas seçeneğinin de değerlendirildiği öne sürüldü.

Altyapısından yetiştiği Real Betis ile geçen sezon 38 maça çıkan Morante, bu maçlarda 9 kez fileleri havalandırdı ve 4 kez gol pası verdi.

Fenerbahçe’nin beklentisi en az 12 milyon Euro

Fenerbahçe’nin Faslı orta saha için minimum 12 milyon Euro’luk bir bonservis beklentisi varken Real Betis’in şu ana kadar 7 milyon Euro’ya kadar çıktığı öne sürüldü.

Beşiktaş da devrede

Öte yandan Amrabat için yalnızca Real Betis’in devrede olmadığı belirtiliyor. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ın da teknik direktör Vincenzo Italiano’nun raporu doğrultusunda Faslı futbolcuyu transfer listesine aldığı ve yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde bir bütçe hazırladığı öne sürülüyor. Yunanistan temsilcisi Olympiakos’un da oyuncu için resmi girişim yaptığı aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

Sofyan Amrabat’ın geleceğinin, Fenerbahçe’nin Temmuz kampı sonrasında netleşmesi bekleniyor.