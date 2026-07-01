HaberX
Anasayfa/Spor/Fenerbahçe’de Sofyan Amrabat planı ortaya çıktı: Yeni hedef genç İspanyol

Fenerbahçe’de Sofyan Amrabat planı ortaya çıktı: Yeni hedef genç İspanyol

İsmail Kartal yönetiminde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de Sofyan Amrabat dosyası yeniden masaya yatırılıyor. Sarı-lacivertli kulübün, Amrabat’ı isteyen Real Betis’e Jose Antonio Morante Jr.’ın takasa dahil edilmesini teklif ettiği öne sürüldü.

Oluşturan
Eklenme 01.07.2026 - 13:49
Güncellenme 01.07.2026 - 13:49
Haberi PAYLAŞ

Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken diğer yandan maaş bütçesinin dengelenmesi ve yabancı oyuncu kontenjanında yer açılması için çalışmalar da sürüyor. Geçen sezonu İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis’te kiralık olarak geçiren Sofyan Amrabat’ın kalıcı olarak takımdan gönderilmesi de planlamalardan birisi.

Fenerbahçe’de Sofyan Amrabat için takas planı

La Liga’da başarılı bir sezon geçiren Sofyan Amrabat için Fenerbahçe’nin kapısını çalmaya hazırlanan İspanyol ekibinin, sarı-lacivertli kulübün kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenilirken Fenerbahçe’nin Real Betis’e sürpriz bir isim için takas teklif etmeye hazırlandığı kaydedildi. Avrupa basının haberlerine göre, bu ismin genç İspanyol savunmacı Jose Antonio Morante Jr. olduğu öğrenildi.

Haber Devam Ediyor
Galatasaray’da Noa Lang defteri yeniden açılabilir: ‘’Geri dönmeye can atıyor’’
Spor
Galatasaray’da Noa Lang defteri yeniden açılabilir: ‘’Geri dönmeye can atıyor’’
Galatasaray’da geçen sezon kiralık olarak forma giyen Noa Lang’ın transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun Kadro Dışı Bırakıldı
Spor
İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun Kadro Dışı Bırakıldı
Fenerbahçe, yıldız futbolcular İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’u kadro dışı bıraktı. Resmî açıklamada gerekçe paylaşılmazken, kararın teknik heyet onayıyla alındığı öne sürüldü.

Pellegrini istemiyor, talip sayısı arttı

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini’nin genç savunmacının takımdan ayrılmasına sıcak baktığı belirtilirken, Amrabat transferinde takas seçeneğinin de değerlendirildiği öne sürüldü.

Altyapısından yetiştiği Real Betis ile geçen sezon 38 maça çıkan Morante, bu maçlarda 9 kez fileleri havalandırdı ve 4 kez gol pası verdi.

Fenerbahçe’nin beklentisi en az 12 milyon Euro

Fenerbahçe’nin Faslı orta saha için minimum 12 milyon Euro’luk bir bonservis beklentisi varken Real Betis’in şu ana kadar 7 milyon Euro’ya kadar çıktığı öne sürüldü.

Beşiktaş da devrede

Öte yandan Amrabat için yalnızca Real Betis’in devrede olmadığı belirtiliyor. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ın da teknik direktör Vincenzo Italiano’nun raporu doğrultusunda Faslı futbolcuyu transfer listesine aldığı ve yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde bir bütçe hazırladığı öne sürülüyor. Yunanistan temsilcisi Olympiakos’un da oyuncu için resmi girişim yaptığı aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

Sofyan Amrabat’ın geleceğinin, Fenerbahçe’nin Temmuz kampı sonrasında netleşmesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir

Spor

Beşiktaş’ın yeni transferi Kassoum Ouattara saat kaçta gelecek? Resmi açıklama geldi

12 saat önce
Spor

Belçika ile Senegal Son 16 için karşı karşıya: İlk 11’ler belli oldu

12 saat önce
Spor

Galatasaray’da Noa Lang defteri yeniden açılabilir: ‘’Geri dönmeye can atıyor’’

20 saat önce
Spor

Galatasaray’da yeniden Aral Şimşir sesleri: İlk teklif çift hanelerde

21 saat önce
Spor

12 Dev Adam’ın Dünya Kupası elemelerinde Bosna Hersek karşılaşmasının tarihi belli oldu

22 saat önce
Spor

Fransa İsveç maçını kazanan takım kiminle eşleşecek? Son 16 turundaki rakip belli oldu

1 gün önce