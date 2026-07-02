Beşiktaş – Gyirmot hazırlık maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Yayın bilgileri netleşti

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Beşiktaş , Gyirmot ile yapacağı hazırlık maçının 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 18.00'de Slovakya 'da bulunan X-BIONIC SPHERE tesislerinde gerçekleşeceğini duyurdu.

, ile yapacağı hazırlık maçının 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 18.00'de 'da bulunan tesislerinde gerçekleşeceğini duyurdu. Mücadele herhangi bir televizyon veya dijital yayın platformu üzerinden yayınlanmayacak, bu nedenle futbolseverler için kötü bir haber olarak kaydedildi.

Beşiktaş kamp kadrosunda yer alan oyuncular arasında Emir Yaşar, Milot Rashica ve Rıdvan Yılmaz gibi isimler bulunmakta; milli takımda yer alan bazı oyuncuların kampa 10 Temmuz'da katılacağı bildirildi.

Slovakya’da yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, ilk sınavını Macaristan temsilcisi Gyirmot karşısında verecek. Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlıların performansını canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler, Beşiktaş – Gyirmot maçının canlı yayın bilgilerini öğrenmek üzere araştırmalarına başladı. Ancak bu konuda taraftarlara kötü bir haber geldi.

Beşiktaş – Gyirmot maçı hangi kanalda?

Beşiktaş ile Gyirmot’u karşı karşıya getirecek olan mücadelenin herhangi bir televizyon ya da dijital yayın platformu üzerinden yayınlanmayacağı açıklandı. Siyah-beyazlı kulüpten de mücadelenin yayın bilgisi konusunda beklenen müjdeli haber gelmedi.

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Mücadele saat kaçta başlayacak?

Yeni transferlerini ilk kez görücüye çıkaracak olan Beşiktaş’ın Gyirmot ile yapacağı hazırlık maçı, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 18.00’de Slovakya’daki X-BIONIC SPHERE tesislerinde oynanacak.

Beşiktaş’ın kamp kadrosu

Beşiktaş’ın Slovakya kampında yer alan isimler şöyle:

Emir Yaşar, Emre Bilgin, Ahmet Okutan, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda, Cumali Gürsel, Fahri Kerem Ay, Kartal Cengizer, Mustafa Azem Yortaç, Ozan Sevim.

Milli takımlarında forma giyen Wilfried Ndidi, Orkun Kökçü, Amir Murillo, Hyeon-gyu Oh, 10 Temmuz Cuma günü kampa dahil olacak. Dünya Kupası’na Son 32 turunda veda eden Fildişi Sahili’nde forma giyen Emmanuel Agbadou’nun ise kampa katılıp katılmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.