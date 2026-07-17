Beşiktaş, Mohammed Salah için harekete geçti: Masadaki rakam ortaya çıktı

HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Beşiktaş, Mohammed Salah ile transfer görüşmeleri yaparken, Mısırlı oyuncunun yıllık maaş beklentisi yaklaşık 15 milyon euro olarak belirlenmiştir.

ile transfer görüşmeleri yaparken, Mısırlı oyuncunun yıllık maaş beklentisi yaklaşık 15 milyon euro olarak belirlenmiştir. Beşiktaş yönetimi, Salah’a 12 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme önerirken, oyuncunun bonservis bedelinin olmaması görüşmeleri hızlandıran bir etken olmuştur.

Mohammed Salah, kariyeri boyunca 694 resmi maçta 334 gol atmış ve 171 asist yapmıştır; 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Mısır Milli Takımı'nın önemli bir oyuncusu olmuştur.

Arsenal’dan Leandro Trossard’ı transfer ederek ses getiren Beşiktaş, bir dünya yıldızını daha renklerine katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetimin hedefindeki ismin ise Liverpool’a veda eden Mısırlı kanat oyuncusu Mohammed Salah olduğu öğrenildi. 34 yaşındaki dünya yıldızının da Beşiktaş’a sıcak bakması, taraftarı oldukça heyecanlandırdı.

Mohammed Salah’ın maaş beklentisi belli oldu

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Mohammed Salah’ın yeni takımından yıllık yaklaşık olarak 15 milyon euroluk bir maaş beklentisi var. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, her ne kadar Salah transferine sıcak baksa da Mısırlı yıldızın astronomik maaş beklentisinin takım içindeki dengeyi bozabileceğinden endişe ediyor. Bu nedenle siyah-beyazlıların, 34 yaşındaki kanat oyuncusunun maaş beklentisini 12 milyon euro civarına düşürmek için uğraş verdiği konuşuluyor.

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Öte yandan A Spor’da yer alan habere göre, Beşiktaş yönetiminin Mohammed Salah’a yıllığı 12 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme önerdiği de gelen bilgiler arasında. Salah’ın bonservis bedelinin olmaması ise siyah-beyazlı ekibin temasları sıklaştırmasındaki en büyük etken.

Kariyeri başarılarla geçti

2026 FIFA Dünya Kupası’nda Mısır Milli Takımı’nın hücumdaki en önemli kozlarından biri olan Salah, takımının son 16 turuna yükselmesinde önemli katkı verdi. Afrika temsilcisi, Arjantin karşısında öne geçtiği mücadeleyi mağlubiyetle tamamlayarak turnuvaya veda etti.

Mohammed Salah’ın oynadığı takımlar

Profesyonel kariyerine Mısır’da başlayan Mohammed Salah, Avrupa’ya ilk olarak İsviçre’nin Basel takımıyla giriş yaptı. Sonrasında İngiliz devi Chelsea’ye transfer olan Mısırlı yıldız, burada fazla tutunamadı ve İtalya’da sırasıyla Fiorentina ve Roma’da ter döktü. İtalya’da büyük bir çıkış yakalayan 34 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 2017 yılından bu yana formasını giydiği Liverpool ile Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, FA Cup gibi önemli kupalarda zaferler yaşadı.

Mohammed Salah istatistikleri

Kulüp kariyerinde bugüne kadar 694 resmi müsabakada görev yapan Mohamed Salah, rakip fileleri 334 kez havalandırırken takım arkadaşlarına da 171 gol pası verdi.