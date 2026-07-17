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Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve 11 kişi serbest bırakıldı

Uyuşturucu soruşturması dolduğu doğrultusunda aralarında şarkıcı Sıla Gençoğlu ve model İrem Haznedar'ın da olduğu 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Eklenme 17.07.2026 - 14:25
Güncellenme 17.07.2026 - 14:38
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan şarkıcı Sıla Gençoğlu dahil 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Ayşe Nur Balcı, Öner Faruk Işık, Şefik Ömer Dolman, Orhan Yıldız ve İlyas Yalçıntaş tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilmiş ve hakimliğin verdiği kararla tutuklanmıştı.

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SILA GENÇOĞLU SERBEST BIRAKILDI MI?

Öte yandan, şüpheliler Ateş İnce, Aybüke Albere, İrem Haznedar, Sıla Gençoğlu, Gökhan Şafak, Buğra Balkaya, Hilal Zeynep Hedbe, Volkan Büyükhanlı, Büşra Tatar, Feyza Cihan ve Asude Mercan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele doğrultusunda yürütülen soruşturmada, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırdığı ve kullanılması için yer temin ettiğine ilişkin makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığını duyurmuştu.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına 25 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme gerçekleştirilmesi ve ifadelerinin alınmasının ardından başsavcılıkta hazır edilmelerine ilişkin talimat verildiği belirtilmişti.

Bu kapsamda aralarında Sıla Gençoğlu ve İlyas Yalçıntaş’ın da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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