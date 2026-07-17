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Düğünde takılan altınların kimin olduğu karara bağlandı: Yargıtay açıkladı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, düğünde takılan altınların kime ait olacağı yönünde nihai kararı verdi. Bu kapsamda yıllardır uygulamada olan düzenleme değişti.

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Eklenme 17.07.2026 - 15:44
Güncellenme 17.07.2026 - 15:51
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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, geçtiğimiz günlerde yeni bir karar vererek, düğünde takılan altınların kime ait olduğuna ilişkin son noktayı koydu.

Bir boşanma davasında davacı kadın, düğünde damada takılan 6 adet çeyrek altının kendisine ait olduğunu öne sürerken, Aile Mahkemesi kadının talebini makul buldu. Damat ise davayı istinafa taşırken, Bölge Adliye Mahkemesi, kadına özgü olmayan ve erkek üzerine takılan takıların da kadına ait olduğuna hükmetti. 

YARGITAY KARARINI VERDİ

Karar erkek tarafından temyiz edilmesinin ardından Yargıtay 2. Hukuk Dairesi devreye girerken, emsal bir karar verildi.

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Düğünde takılan altın ve paraların kime ait olduğu tartışmaları sona ererken, uzun yıllar boyu devam eden uygulamanın kaldırıldığı belirtildi ve uygulamanın neden kaldırıldığı da detaylarıyla aktarıldı.

DÜĞÜNDE TAKILAN TAKILAR KİME AİT?

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin önceki uygulamalarının aksine “Bir anlaşma ya da örf adet kuralı olmaması halinde, düğünde kim tarafından hangi eşe ne takılırsa takılsın, bunların hepsi kadına ait sayılır” yönünde olduğu anımsatıldı.

YARGITAY’DAN TAKI KARARI

Söz konusu kararda toplumun gelenek ve göreneklerinin zamanla değiştiğine dikkat çekilirken, şu ifadeler kullanıldı:

“Ziynet eşyalarının paylaşımı konusunda taraflar arasında anlaşma olmaması durumunda, yerel örf ve adetin varlığı iddia ve ispat edilmesi durumunda, bu kurala göre paylaşım yapılır.

Aksi halde erkeğe ve kadına takılan ve ekonomik değer taşıyan takılar kural olarak kendilerine aittir. Takılar içinde karşı cinse özgü bir takı olması durumunda o cinse verilmiş sayılır. Özgü olma konusunda çekişme olması halinde ve gerektiğinde bilirkişi incelemesi gerçekleştirilmelidir.

TAKI SANDIĞI ORTAK SAYILIYOR

Bilirkişi incelemesi neticesinde o takının her iki cinse özgü olduğu tespit edilmesi durumunda, o takı eşe ait olur. Takı sandığı torbasına konulan, maddi değeri bulunan takının aidiyeti hususunda konulan şey kadına ya da erkeğe özgü bir takı ise o cinse vermiş sayılır.

O takının her iki cinse özgü olduğu belirlenmesi halinde ortak kabul edilmelidir.

Yargıtay, verdiği kararda erkeğe takılan takıların erkeğe, kadına takılan takıların da kadına ait olduğuna hükmederken, takı sandığının ise ortak sayılacağı belirtildi.

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