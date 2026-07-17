Oğuzhan Uğur’a yöneltilen suçlamalar belli oldu

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Ahbap Derneği’ne ilişkin yürütülen soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan Babala TV’nin kurucusu Oğuzhan Uğur’a suç gelirlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamaları yöneltildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gerçekleştirilen, Ahbap Derneği soruşturması çerçevesinde Oğuzhan Uğur’un da aralarında yer aldığı 9 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Uğur’un da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı.

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KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Gözaltına alınan kişiler arasında mali denetçiler, Ahbap çalışanları, kripto işi yapan bir şahsın da yer aldığı ifade edildi.

Gözaltına alınan ve Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Oğuzhan Uğur ve beraberindeki 7 kişinin polisteki işlemleri sürerken, soruşturmaya yönelik yeni ayrıntılar elde edildi.

YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ GİRİŞİ TESPİT EDİLDİ

Babala TV’nin kurucusu Oğuzhan Uğur’un 2023 yılındaki Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin ardından yaşanan süreçte çağrılar üzerine banka hesaplarına yurt dışından gelen yüklü tutarda döviz girişi olduğu belirlendi.

MASAK, OĞUZHAN UĞUR’UN HESAPLARINI İNCELEDİ

Özel bir bankadaki hesap hareketlerindeki olağan dışı hareketlilik, ilgili banka yetkilileri tarafından Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) iletildi.

Bu kapsamda MASAK, hesap hareketliliğini inceleyerek inceledi ve Uğur’un banka hesabına yurt dışından yüklü miktarda döviz girişi gerçekleştiğini tespit etti.

YÜKLÜ MİKTARDAKİ DÖVİZ NEREYE AKTARILDI?

Çoğunluğunun yurt dışındaki gurbetçilerin oluşturduğu düşünülen yüklü tutardaki dövizin ise nereye aktarıldığı ise henüz belirlenemedi.